“Tour annullato”: grande paura per l’amato artista | Cosa ha Chris Martin?

Tra le band più amate in tutto il mondo ci sono sicuramente i Coldplay, la band britannica attiva dal 1997 che ha regalato brani meravigliosi come Speed of Sound, Viva la Vida, The Scientist e molti altri ancora.

I fan dei Coldplay adorano soprattutto Chris Martin, frontman e leader del gruppo londinese. Un apprezzamento elevatissimo anche qui in Italia, dove i biglietti dei concerti dei Coldplay vanno sempre a ruba: proprio nelle scorse ore è stato comunicato che per la due giorni di Napoli del prossimo giugno sono stati già venduti 86.000 biglietti.

Tuttavia, molti fan che erano già pronti a vedere i Coldplay nei prossimi giorni dovranno rinunciare al loro sogno, almeno temporaneamente. La band britannica ha fatto sapere su Instagram che le otto date previste in Brasile – la band è in tour in Sudamerica, ndr – dovranno necessariamente essere posticipate. Ma cosa è accaduto?

Nel comunicato ufficiale postato anche sui social i Coldplay hanno spiegato che sono sopraggiunti problemi di salute piuttosto seri per Chris Martin. La band chiarisce che il frontman è stato colpito da una grave infezione polmonare e i medici hanno quindi costretto il cantante ad osservare un periodo di riposo di qualche settimana.

Tre settimane di riposo per Chris Martin: saltano le date in Brasile

L’annuncio è stato dato direttamente dalla band perché Chris Martin non ha social e non ha provveduto a rilasciare dichiarazioni sul suo stato di salute.

L’infezione polmonare sarebbe stata contratta durante il tour dei Coldplay, che hanno suonato in Cile, Colombia e Argentina e si apprestavano a sbarcare in Brasile.

Nel comunicato vengono tranquillizzati i tantissimi fan dei Coldplay, sia sulle condizioni di salute di Chris Martin che sulla possibilità di avere rimborsi. La band fa infatti sapere che nel giro di tre settimane il celebre cantante dovrebbe tornare in buona forma; inoltre, chi ha comprato il biglietto può attendere il 2023 (a breve verranno comunicate le nuove date) oppure richiedere un rimborso.

I Coldplay si scusano con i fan: “Siamo molto dispiaciuti”

“Stiamo lavorando il più velocemente possibile per bloccare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni – si legge nel post pubblicato dai Coldplay – A tutti in Brasile che non vedevano l’ora di assistere a questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per la delusione e l’inconveniente e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris”.

“A tutte le persone interessate, per favore accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto”, conclude il comunicato.

Non resta che attendere qualche settimana per sapere se Chris Martin avrà pienamente recuperato da questa brutta infezione: anche i fan italiani sperano di ritrovarlo in ottima forma.