Un Mondo irriconoscibile: le immagini sconvolgenti di come sarà il pianeta

Le immagini appena pubblicate mostrano un pianeta completamente cambiato: la trasformazione è a dir poco sconvolgente.

Secondo la teoria della tettonica a placche, tra 250 milioni di anni ci sarà un possibile futuro supercontinente chiamato Pangea Ultima.

Questa teoria è stata ipotizzata da Christopher Scotese, geologo dell’Università del Texas ad Arlington. La Pangea Ultima deve il suo nome alla somiglianza con il precedente supercontinente Pangea, che si è formato circa 335 milioni di anni fa e ha iniziato a disgregarsi circa 175 milioni di anni fa.

Il pianeta tra 250 milioni di anni

Il video mostra la formazione del supercontinente e come apparirà la Terra tra 250 milioni di anni. Si prevede che nei prossimi milioni di anni l’Australia si sposterà verso nord. Il continente si è spostato di 1,5 metri dall’ultimo aggiustamento delle coordinate GPS, effettuato nel 1994.

Tra circa 20 milioni di anni, l’Africa e la penisola arabica si fonderanno. Il Mar Rosso sarà scomparso. Tra circa 30 milioni di anni scomparirà anche il Mar Nero, mentre l’Anatolia si sposterà verso nord. Tra circa 50 milioni di anni, si prevede che il Nord America si sposterà leggermente verso ovest e che l’Eurasia si sposterà verso est, e forse anche verso sud, avvicinando la Gran Bretagna al Polo Nord e la Siberia a sud. Si pensa che l’Africa si scontrerà con l’Europa e l’Arabia, chiudendo il Mar Mediterraneo.

Nel frattempo, la California meridionale e la Baja saranno già entrate in collisione con l’Alaska, con la formazione di nuove catene montuose. 120 milioni di anni nel futuro e l’Antartide non sarà più un continente ghiacciato. Tra circa 150 milioni di anni, l’Oceano Atlantico smetterà di allargarsi e inizierà a restringersi. In questo scenario, l’Oceano Atlantico si sarà ristretto a causa della subduzione sotto le Americhe. Anche l’Oceano Indiano dovrebbe essere più piccolo a causa della subduzione verso nord della crosta oceanica nella fossa indiana centrale. L’Antartide è già entrato in collisione con il Madagascar e l’Australia, racchiudendo un residuo dell’Oceano Indiano.

Quando l’ultima parte della dorsale medio-atlantica sarà sottratta sotto le Americhe, si prevede che l’Oceano Atlantico si chiuderà rapidamente. Si prevede che tra 250 milioni di anni l’Atlantico si sarà chiuso. Non solo, il Nord America sarà già entrato in collisione con l’Africa, ma si troverà in una posizione più meridionale rispetto alla sua deriva. Si prevede che il Sud America sia avvolto dalla punta meridionale dell’Africa, racchiudendo completamente l’Oceano Indo-Atlantico. Infine, l’Oceano Pacifico si sarà allargato, circondando metà della Terra.