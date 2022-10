Una mini Auschwitz nel villaggio di Pisky-Radkivski | Sono davvero denti d’oro di prigionieri ucraini torturati? 

Il Ministero della Difesa ucraina ha condiviso una foto con una scatola pieni di denti d’oro appartenenti a prigionieri torturati dai russi.

Una scatola piena di denti d’oro e accanto una maschera antigas. Così il Ministero della Difesa ucraina ha reso note le torture perpetrate dai soldati russi su Twitter. “C’è una camera delle torture a Pisky-Radkivski e abbiamo 2 foto. In una, una maschera antigas posta sulla testa di una vittima, coperta con uno straccio che bruciava, sepolta viva. In un’altra, una scatola di corone dentali d’oro. Una mini Auschwitz. Quante altre se ne troveranno nell’Ucraina occupata?”, ha scritto il Ministero.

Le violenze sarebbero state inflitte a residenti, veterani e soldati nella struttura improvvisata nel villaggio liberato dagli ucraiani di Pisky-Radkivski, nella regione orientale di Kharkiv. Le foto confermerebbero, quindi, torture contro i civili da parte dell’esercito russo, interessato all’oro degli ucraini.

Eppure, il giornale tedesco ‘Bild’ avrebbe un’altra versione dei fatti. I giornalisti hanno visitato il villaggio di Pisky-Radkivski e hanno parlato con alcune delle vittime che hanno confermato di esser state torturate da parte dei soldati russi. I denti, però, sarebbero stati trafugati dallo studio del dentista della città. “Questi denti sembrano quelli nel mio studio che sono stati saccheggiati”, ha spiegato il dentista Sergey al ‘Bild’, vedendo la foto postata del ministero. “Sono l’unico dentista qui. Quindi, se sono stati trovati qui, devono essere miei”.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N

— Defense of Ukraine (@DefenceU) October 4, 2022