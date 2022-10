Al Bano, che sorpresa! Il ritorno inaspettato è un vero e proprio scoop

Il mitico Al bano non smette di sorprendere: dopo averci mostrato le sue doti da ballerino, regala ai suoi fan una gioia pazzesca

Si può dire davvero tanto sull’iconico Al bano Carrisi: non si può, però, negare che sia un uomo estremamente eclettico e ricco di risorse! Oltre ad essere un artista di altissimi livelli, tant’è che è famosissimo in tutto il mondo, si è anche rivelato (anche se per poco tempo) un incredibile ballerino in erba…

E in effetti, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, dove “si è difeso alquanto bene” l’artista si è dedicato al canto anima e corpo, come fa, d’altronde, da tutta la sua vita. In coppia fissa con Romina Power, i loro tour continuano a far cantare e ballare milioni di persone ovunque nel mondo.

Carrisi, inoltre, è una persona estremamente umile e sincera, motivo per cui non disdegna mai di parlare della sua vita in interviste e programmi televisivi. Nell’ultima a Oggi è un altro giorno però, ha rivelato uno scoop a dir poco sconcertante, scatenando l’euforia dei fan…

Al bano sconvolge tutti: ecco cosa ha detto a “Oggi è un altro Giorno”

Nell’intervista fattagli da Serena Bortone, il cantante non ha solo parlato dei suoi prossimi concerti, primo fra tutti, quello in Austria proprio con la Power, ma si è anche sbilanciato molto in merito ad un suo preponderante ritorno nel panorama musicale italiano. Ecco dunque cosa ha rivelato…

Ebbene, il leggendario Al bano ha rivelato alla Bortone che potrebbe tornare a cantare nella prossima edizione di Sanremo! Ecco le sue precise parole, riportate da La nostra tv.it:

“A Sanremo ci si può andare in tanti modi non solo per cantare. Giuro che ho parlato con chi dovevo parlare dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle due canzoni che ho già preparato. Se è si ci sarò, se invece è no non ci sarò.”

Insomma, questo atteggiamento positivo e decisamente possibilista da parte del cantante ha mandato in subbuglio il suo seguito, che non vede l’ora di scoprire se effettivamente tornerà a competere nella nuova edizione del Festival, nel 2023.

Chiaramente non si potrà avere subito una risposta certa alla sua presenza a Sanremo: bisognerà, come sempre, attendere diversi mesi, quando il cuore pulsante del format, l’istrionico conduttore Amadeus, darà notizie definitive sul cast al completo.

Non ci resta che attendere! Che ne pensate del suo ritorno?