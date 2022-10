Crisi in Iran, il gesto della eurodeputata è clamoroso – VIDEO

Una eurodeputata ha deciso di compiere il gesto estremo davanti a tutti i suoi colleghi. La reazione del web non si è fatta attendere.

Alcune ore fa una parlamentare svedese ha fatto un discorso al Parlamento Europeo di Strasburgo, denunciando la situazione che sta attraversando l’Iran.

Ed è proprio alla fine del suo discorso che Abir Al-Sahlani, di origine irachena, questo il suo nome, ha deciso di tagliarsi i capelli. Un gesto di solidarietà nei confronti delle donne iraniane ma che ha lasciato a bocca aperta i suoi colleghi.

Il gesto Europeo

La europarlamentare ha fatto un gesto coraggioso e in solidarietà con le donne che in questo momento stanno lottando per la propria libertà di espressione. Mentre era in procinto di tagliarsi i capelli ha esclamato: “donna, vita, libertà“ in curdo. “Finché le donne iraniane non saranno libere, noi saremo al vostro fianco”, ha detto Abir Al-Sahlani durante il suo discorso.

L’evento si è svolto nel bel mezzo delle continue proteste che stanno accadendo in Iran, nate in risposta alla morte della ventiduenne Mahsa Amini, arrestata per aver presumibilmente violato il rigido codice di abbigliamento della Repubblica islamica, non indossando correttamente il velo. Le proteste hanno coinvolto decine di città in tutto il paese e stanno seriamente sfidando la leadership iraniana. Si tratta della protesta iraniana più grande e duratura degli ultimi anni.

Anche altre donne in tutto il mondo si sono tagliate i capelli per condannare il governo iraniano. Le attrici Marion Cotillard e Juliette Binoche, così come altre star del cinema e della musica francese, si sono unite al movimento, filmandosi mentre si tagliano i capelli. Il Presidente iraniano Ebrahim Raisi alcun giorni ha fatto appello all’unità nazionale e ha cercato di placare la rabbia contro i governanti del Paese. Nonostante ciò, le proteste antigovernative che hanno travolto il Paese per settimane hanno continuato a diffondersi nelle università e nelle scuole superiori.

Raisi ha riconosciuto che la Repubblica islamica ha “debolezze e carenze”, ma ha ripetuto la linea ufficiale secondo cui i disordini scatenati il mese scorso dalla morte di una donna sotto la custodia della polizia morale del Paese non sono altro che un complotto dei nemici dell’Iran. Infatti, durante uno dei suoi ultimi discorsi pubblici, ha incolpato sia gli Stati Uniti che Israele per i disordini che stanno affliggendo il suo paese.