L’allarme dell’Oms: 66 bimbi morti dopo aver assunto sciroppi per la tosse | I prodotti interessati

66 bambini sono morti in Gambia dopo aver assunto sciroppi per la tosse di quattro tipologie diverse. Una volta ingeriti avrebbero provocato danni irreparabili

C’è preoccupazione da parte dell’Oms, l‘Organizzazione Mondiale della Sanità, per una serie di episodi drammatici riguardanti l’assunzione, da parte di decine di bambini, di sciroppi per la tosse che avrebbero avuto effetti letali.

La vicenda arriva dal Gambia dove sono stati registrati ben 66 decessi, tutti bambini, morti dopo la somministrazione dello sciroppo. Da qui l’ipotesi che proprio questo farmaco possa essere la causa delle morti: lo ha reso noto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’0ms, specificando che si tratta di sciroppi di produzione indiana e che potrebbero essere contaminati, segnalando anche quali sono i prodotti sotto la lente d’ingrandimento.

Oms avvia un’indagine: 66 bimbi morti dopo aver ingerito sciroppo per la tosse

Nel frattempo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato un’inchiesta urgente in primis per stabilire con chiarezza cosa sia accaduto alle giovani vittime e cosa contengano questi sciroppi, ma anche per capire se siano stati venduti solo in Gambia o anche in altri Paesi. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti i bambini avrebbero iniziato a stare male poco tempo dopo averli ingeriti: questo perchè alcune sostanze, da identificare, contenute negli sciroppi avrebbero provocato gravi lesioni renali acute, portandoli rapidamente al decesso.

L’Oms ha specificato che l’azienda produttrice è la Maiden Pharmaceuticals Limited fornendo sul proprio sito ulteriori informazione e parlando di “prodotti di qualità scadente, identificati in Gambia e segnalati all’Oms nel settembre 2022. I prodotti medici di qualità scadente sono prodotti che non soddisfano i loro standard o specifiche di qualità e sono, pertanto, ‘fuori specifica’”.

Gli sciroppi che avrebbero provocato i decessi

Il lavoro dell’Oms prosegue in coordinamento con la società ma anche con le autorità regolatorie dell’India. L’obiettivo è fare in modo che non si verifichino altri decessi cercando di fermare la diffusione degli sciroppi ed evidando che altri bambini possano assumerli. Una raccomandazione urgente è stata dunque diramata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità affinchè vengano rilevati e rimossi immediatamente i prodotti incriminati dalla circolazione allo scopo di “prevenire ulteriori danni”. Ma quali sono tali prodotti? È sempre l’Oms ad elencarli tutti: si tratta di quattro tipi di sciroppi tutti prodotti dalla medesima azienda ovvero Promethazine Oral Solution; Kofexmalin Baby Cough Syrup; Makoff Baby Cough Syrup; agrip N Cold Syrup.

“Nessuna garanzia su sicurezza e qualità”

“Ad oggi l’azienda non ha fornito garanzie sulla sicurezza e la qualità di questi prodotti. L’analisi di laboratorio dei campioni di ciascuno dei quattro prodotti – viene specificato nel comunciato – conferma che contengono quantità inaccettabili di glicole dietilenico e glicole etilenico come contaminanti. Ad oggi, questi quattro prodotti sono stati identificati in Gambia, ma potrebbero essere stati distribuiti, attraverso mercati informali, ad altri Paesi o regioni”. I loro effetti “possono includere dolore addominale, vomito, diarrea, incapacità di urinare, mal di testa, stato mentale alterato e danno renale acuto che può portare alla morte”.