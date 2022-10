L’apocalisse si avvicina: una delle piaghe annunciate dalla Bibbia è già qui

Riscaldamento globale e Apocalisse, si sta per realizzare una delle piaghe della Bibbia, raccontata tanto nella storia di Mosé.

A quanto pare l’arrivo di questa piaga rappresenterebbe il sopraggiungere dell’Apocalisse, almeno secondo quanto riporta il libro più antico del mondo: la Bibbia.

Con il riscaldamento globale il nostro pianeta Terra sta soffrendo davvero tanto, non erano mai accadute queste cose. Il clima impazzito, il caldo assurdo, i tornato, i cambi di temperature e le grandinate improvvise, insomma la natura si ribella e con essa anche il mondo animale. Con il cambiamento climatico infatti aumenteranno anche determinate specie e questo causerà gravissimo problemi nel mondo. L’Apocalisse è qui?

L’Apocalisse sta arrivando?

Aumentano le temperature, ogni anno l’estate è sempre più calda e pare che propri il mese di luglio 2022 sia stato il più caldo in assoluto. Aumentano i fenomeni di siccità e insomma il futuro del Pianeta è a serio rischio. Tutto quello che sta succedendo soglia all’Apocalisse biblica, d’altronde dopo aver distrutto tutto con un alluvione, proprio nella Bibbia si racconta che Dio disse che il prossimo passo verso la distruzione l’uomo l’avrebbe fatto con le sue mani. A quanto pare la profezia si sta realizzando. Non mancheranno infatti evoluzioni drammatiche non solo climatiche, ma anche naturali.

A causa del caldo intenso infatti ci saranno sempre più locuste. Queste sono in gradi di causare danni ingenti all’agricoltura, al punto da mettere in ginocchio interi paese. secondo uno studio della Arizona State University pubblicato su Ecological Monographs, i cambiamanti climatici favoriranno l’invasione di locuste. Una delle piaghe di cui si parla nella Bibbia. Un fatto che causerà problemi gravissimi. Le locuste, in ambienti favorevoli, si raccolgono in sciami e milioni di locuste possono percorrere 100km in un giorno e colmare tantissimo cibo. Per questo il team di Arizona State ha costruito un modello per capire meglio come si muove la locusta. E la scoperta non vi piacerà!

Più fa caldo e più le locuste digeriscono velocemente e quindi hanno più fame e si riproducono in meno tempo. Significa in generale che più aumenta il caldo, più aumentano gli sciami e più ci saranno le invasioni. secondo quanto prevedono i ricercatori solo in Sud America le perdite saranno pari al 20% della produzione agricola nei prossimi anni ed è possibile che il futuro dei raccolti sarà forte rischio. Per colpa delle locuste insomma ci potremmo trovare di fronte alle carestie: alla mancanza di prodotti agricoli e quindi a tutto quello che ogni giorni mangiamo. L’Apocalisse si avvicina!