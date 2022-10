“Ma non è severo” | Curioso siparietto con il principe William

Siparietto inaspettato durante l’incontro del principe William con un gruppo di bimbi: una bambina di 10 anni gli ha detto qualcosa che ha fatto ridere tutti

I bambini molto spesso, a differenza degli adulti, dicono quello che pensano senza curarsi troppo di ‘filtrare’ le loro parole e spesso il risultato può essere una inaspettata risata collettiva. Ne sa qualcosa il principe William che, insieme alla moglie Kate Middleton, incontra molto spesso persone comuni di tutte le età e non manca certamente di far visita a scuole, campi sportivi e trovarsi faccia a faccia con bimbi e adolescenti. E nelle ultime ore, durante una visita reale al centro nazionale di calcio inglese a St. George Park, si è verificato un siparietto davvero inatteso con protagonista una bambina di 10 anni. La piccola si è trovata faccia a faccia con il duca di Galles ed è rimasta sorpresa del fatto che William non fosse “severo” come si aspettava ma, anzi, che scherzasse e ridesse con i bambini.

“Ma non è severo”. Il siparietto di William con la bimba è virale

Nesia Joao di Edgbaston, Birmingham, ha ammesso di pensare che il membro della famiglia reale e sostenitore dell’Aston Villa sarebbe stato “severo”, e di essersi trovata quasi spiazzata nello scoprire che era invece un “ragazzo davvero loquace, divertente e simpatico”. “Mi ha detto che il Villa era la sua squadra del cuore e ha detto che non avrebbe voluto che lo deludessimo. Abbiamo promesso di non farlo.” ha poi aggiunto la bambina che si è trovata a parlare con lui mentre stava giocando per la sua scuola nel campo Alf Ramsey Indoor 3G.

William e l’incontro con l’allenatore dell’Inghilterra

“All’inizio pensavo che sarebbe stato tutto severo, perché è nella famiglia reale e deve seguire queste linee guida. Ma è una persona davvero loquace, divertente e simpatico. Mio padre sarà davvero orgoglioso” ha aggiunto la bimba che porterà a casa un ricordo indelebile di un incontro che le resterà nel cuore. Nel corso della sua visita il principe William ha parlato dell’imminente Coppa del Mondo in Qatar con l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate. William, in qualità di presidente della FA, ha trascorso, secondo quanto emerso, quindici minuti a chiacchierare con Southgate in privato presso il centro nazionale di calcio inglese, un complesso di 330 acri nello Staffordshire.

Di cosa ha parlato William

Hanno parlato di questioni calcistiche e della Coppa del Mondo che inizierà il mese prossimo. Parlando ai giovani dell'”Everton in the Community” che rappresenteranno la squadra inglese alla Coppa del mondo di Street Child a Doha, in Qatar, ha aggiunto: “Non si tratta solo di giocare a calcio, è tutto ciò che ne deriva”. La sua visita di oggi ha segnato il decimo anniversario dall’apertura del centro.