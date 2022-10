“Tinto Brass mi voleva in un suo film”: retroscena hot per la regina della musica italiana

Ha fatto capitolare anche l’iconico Tinto Brass: ecco cosa ha rivelato a sorpresa una nota cantant italiana attualmente sulla cresta dell’onda

Un retroscena davvero piccante quello rivelato da una delle cantanti più in voga degli ultimi tempi a La Stampa. Nonostante, infatti, abbia ormai una certa età, non solo vanta alle sue spalle una carriera florida e di successo, ma è riuscita anche a trovare una sua dimensione nei tempi moderni e attuali…

Dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Sanremo, la sua personalità dolce ma decisa ha conquistato il cuore di molti suoi colleghi, tra cui Fedez, anche lui in gara. Per questo, la volle subito con sè per incidere insieme una nuova hit.

Il trio con il rapper e l’eclettico Achille Lauro ha dato vita a Mille, frizzantissimo tormentone dell’estate e ha dato ancor più visibilità alla nostra famosissima artista. Attualmente, infatti, ricopre il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Avete capito di chi stiamo parlando?

Tinto Brass la voleva con sè: ecco la star che l’ha folgorato

Ebbene sì, la leggendaria Orietta Berti ha deciso di rivelare dei lati del suo passato di cui in pochi erano a conoscenza. Intervistata da La Stampa, ha infatti fornito dei dettagli “a tinte hot” che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco a cosa ci riferiamo…

L’artista ha rivelato a La Stampa, da cui citiamo le sue parole, di essere estremamente desiderata nel mondo del cinema erotico quando era un po’ più giovane. Addirittura raccontò di quando il regista Tinto Brass la chiamò per reclutarla in un suo film:

“Un giorno mi chiamò Tinto Brass, rispose mia mamma: “C’è quello che fa tutti quei film sporchi”. Invece lui disse: “Non la faccio spogliare, deve fare la maggiore”” ha dichiarato. E nonostante non fosse suo interesse far strada in quel settore, la Berti ha rivelato che più volte Brass la richiamò offrendole una parte.

Piuttosto, la cantante ha rivelato di esser sempre stata interessata ad acquistare un titolo nobiliare: “Andai dal marchese Manodori di Reggio Emilia con Osvaldo, sapevo che vendeva il titolo”. Alla fine, però, tornò a casa solo con diversi quadri antichi che conserva tutt’oggi.

Inoltre ad Orietta venne proposto di posare per la nota rivista “a tinte hot” Playboy. Tuttavia, rifiutò offerta per paura di perdere l’affetto dei suoi cari: “Non solo per il pensiero che mia suocera mi avrebbe portato via mio marito. 55 anni fa, anche mia mamma era una marescialla”.

Nonostante la prospettiva di guadagno più che allettante, la cantante fu categorica: “Avrei messo nel ridicolo Osvaldo”.