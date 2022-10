Un mostro compare alle spalle di un bambino | La sua reazione è epica

Un mostro ha deciso di fare visitare a dei bambini, ma la reazione di uno di loro ha lasciato a bocca aperta gli utenti.

Quanti di noi da piccoli hanno avuto l’incubo di ritrovarsi un mostro sotto il letto o dentro il nostro armadio? Bè, a qualche bambino è capitato proprio questo e come volevasi dimostrare, la reazione di alcuni di loro è stata a dir poco incredibile.

In questi giorni sta circolando un video in cui viene mostrata la reazione di diversi bambini alla vista di “un mostro” e nel giro di poco tempo il video stesso ha fatto il giro del web.

Il mostro

Ormai la tecnologia è arrivata a dei livelli incredibili. Solamente con il nostro smartphone siamo capaci di fare qualsiasi cosa, grazie al numero infinite di app a nostra disposizione, che possiamo scaricare nel giro di pochi secondi.

Ovviamente con il tempo e gli anni che passano, la tecnologia riesce a spingere sempre di più realizzando cose che non avremmo mai pensato fossero attuabili. Infatti siamo in grado di creare facce, effetti e tanto altro con le app, alle quali non possiamo più fare a meno. Ogni giorno ne utilizziamo una quantità esorbitante, dalle app di messaggistica a quelle musicali o video. Una delle applicazione che sta spopolando nell’ultimo periodo è TikTok, inizialmente creata per postare e condividere video musicali.

Conosciuta al principio con il nome di musical.ly, la piattaforma di origini cinesi ormai è diventato un must have soprattutto per i più giovani, che condividono video di qualsiasi genere, da clip divertenti a quelle magari più tetre e paurose. Spesso e volentieri questi video sono creati dagli utenti stessi, dai quali partono delle vere e proprie tendenze social. L’ultima consiste nel lasciare soli all’interno di una stanza il proprio bambino attivando al tempo stesso un filtro che fa comparire nella fotocamera un mostro dal colore bluastro.

Ovviamente i genitori e i familiari di bambini piccoli hanno approfittato di questo crescente trend per testarlo sulla propria prole. Il risultato è stato a dir poco esilarante: la reazione dei bambini non i è fatta attendere. Molti di loro hanno cominciato subito a piangere, la reazione più comune che ci si può attendere dai bambini. Ma uno di questi ha decisamente lasciato il segno grazie alla sua reazione inaspettata. Infatti, prestate particolare attenzione all’ultimo bambino del video. Il papà dopo aver attivato il filtro esce dalla stanza, dove dopo qualche secondo appare il celebre mostro. Ma il piccolo non si fa intimidire. Infatti, senza pensarci due volte decide di alzargli il dito medio. Insomma, un bambino coraggioso e degno di nota!