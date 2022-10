“Vogliamo l’atomica sul nostro territorio”: un annuncio preoccupante | La Guerra Nucleare si avvicina?

Una bomba atomica capace di distruggere il paese? Ormai la minaccia incombe e spaventa e non resta che capire come si evolverà questa terribile storia.

L’annuncio preoccupa tutti: siamo vicino a una guerra nucleare?

La Polonia ormai non ha più paura di dire quello che pensa e ha tutta l’intenzione di attaccare la Russia anche nel modo più feroce, con una bomba atomica. Il paese ha intenzione di chiedere il consenso alla Nato per schierare le armi nucleari per deterrenza contro il paese ormai alle porte. A dare la conferma di ciò è stato il presidente polacco Andrzej Duda che, in un’intervista concessa al settimanale “Gazeta Polska”, ha rivelato che le intenzioni ci sono eccome.

Ma la Polonia ha le armi nucleari? In molti si chiedono se il paese abbia o meno le armi nucleari. La risposta la dà Los tesso presidente che dichiara: “Nulla indica che in un futuro prossimo la Polonia possa mantenerne sotto la propria responsabilità, esiste sempre la possibilità di una partecipazione alla condivisione nucleare” della Nato. Abbiamo parlato con i leader statunitensi” a proposito del fatto “se gli Usa stiano ponderando questa opportunità. Il tema è aperto”, ha affermato.

Al momento quindi la Polonia non sarebbe in gradi di sferrare da sola un attacco nucleare alla Russia, ma avrebbe bisogno dell’aiuto della Nato, aiuto chbmolto probabilmente arriverà. La Polonia infatti è uno dei paesi che costituisce il fianco orientale della Nato e confina con la Russia pur avendo con il paese di Putin da sempre un legame molto ostile. Varsavia e Mosca sono ai minimi termini infatti la Polonia, dopo l’attacco di Putin, si è schierata a favore dell’Ucraina. Alcuni soci del Paese, confermare dal presidente, hanno subito puntato all’ipotesi si un attacco nucleare.

Questo potrebbe accadere in quanto Putin starebbe valutando di usare il suo arsenale contro gli ucraini. Da parte sua la Polonia ha quindi pensato di anticipare la difesa. In tutto il mondo le armi nucleari sono considerate come un garante della sicurezza, un modo per difendersi dagli altri Paesi che invece le hanno e minacciano di usarle in maniera offensiva, come appunto sta facendo il presidente della Russia con l’Ucraina.Questo coinvolgerebbe direttamente la Nato nel caso in quanto la Polonia non possiede e non ha mai posseduto, nemmeno durante la guerra fredda, delle armi nucleari. Ci sarebbero solo 200 cariche dell’ex Unione Sovietica stoccate nel territorio polacco.