80 euro in video a luci rosse | A rendere sconvolgente l’acquisto, l’insolito acquirente

Un acquirente davvero molto particolare quello che ha speso ben 80 euro in video a luci rosse: nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo

Una storia davvero insolita quella che è capitata a Thomas Barnes, uomo di 58 anni… avete presente la solita scusa che usano i bambini del cane che si è mangiato i compiti? Una cosa del genere, solo che a Thomas è successo davvero e la “punizione” non è stata una nota sul diario…

Il 58enne vive da tempo con il piccolo Marino, un tenero pelosetto di razza bichon frisè. Il cagnolino tiene molta compagnia al suo padrone, tant’è che lui gli vuole davvero un gran bene. Tuttavia, la sua ultima “bravata” è costata cara al suo umano.

Il cagnolino ha estrema libertà a casa del suo padrone: può andare in giro ovunque e saltare addirittura su divani, poltrone e letti. Questo piccolo dettaglio è stato decisivo nella storia di Thomas, soprattutto nel caso in cui si lasci incustodito il televisore acceso….

80 euro di video a luci rosse: ecco chi è l’artefice dell’acquisto

Ebbene sì, il dolce Marino ha combinato un bel guaio! Mentre il suo padrone era disattento o lontano dalla TV, secondo il suo racconto, ha iniziato a muoversi sul letto e premere tasti a caso sul telecomando, scatenando una serie di “movimenti digitali” parecchio salati...

Il risultato? Una serie di acquisti di video a luci rosse… ma non parliamo di una somma irrisoria, bensì di 70 sterline, che corrispondono a ben 80 euro. Un gran bel pasticcio, a cui Thomas ha cercato presto di porre rimedio.

L’uomo, infatti, ha prontamente contattato il suo provider satellitare DirecTV per chiarire l’accaduto e chiedendo che l’acquisto venisse immediatamente annullato. Nonostante una risposta affermativa da parte del provider, la situazione non cambiò e a casa Barnes è arrivata una fattura decisamente salata.

E se a qualcuno 80 euro può sembrare un costo non troppo impegnativa da sostenere, per Barnes, che riesce a vivere anche grazie all’ausilio di alcuni sussidi, si tratta di una spesa abbastanza pesante, soprattutto in quanto non da lui richiesta.

Così l’uomo si è rivolto alla Federal Communications Commission per denunciare l’accusa e, dopo questo intervento, il provider satellitare dell’uomo ha accettato di riconoscere l’errore del casa e cancellare il pagamento a Thomas, credendo dunque nella sua buona fede.