Carta d’identità elettronica, cambia tutto: quante novità nel nostro portafogli

La cara vecchia carta d’identità? Cambia di nuovo tutto, con il passaggio da quella elettronica a una carta ancora più innovativa: vediamo quali sono le novità previste.

In arrivo per i cittadini un importante aggiornamento della carte d’identità elettronica.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale in uovo decreto firmato dal ministro dell'Interno e da quello per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e il ministro dell'Economia e delle Finanze. Di cosa si tratta? Nuovi cambiamenti saranno in atti della carta d'identità elettronica. Infatti ci saranno nuove modalità per utilizzarla come strumenti d'identità digitale. Vediamo meglio di casa si tratta.

Lontano dalla cara vecchia carta d’identità di carta, il ministero dell’Interno, con questo provvedimento, ha dato modo alla Carta d’Identità Elettronica si trasformarsi ancora di più in uno strumento digitale decisamente più semplice.

Carta d’identità elettronica: cosa cambia

In pratica per utilizzare questa carta d’identità digitale occorreranno tre livelli di autenticazione: il primo livello corrisponde a quello normale, il secondo a quello significativo e il terzo a quello più elevato. Servono i diversi livelli a un solo scopo: mantenere una sicurezza assoluta. Ma a cosa servono questi cambiamenti? In verità si tenderà sempre di più a rendere tutto veloce e intuitivo facendo corrispondere tutti i dati di un singolo individuo in un solo documento.

In pratica, non appena sarà possibile diversi servizi online potranno essere spietati semplicemente utilizzando la CIEid ovvero manifestando solo il consenso mediante una funzionalità che permette di approvare le credenziali. Come attivare questa nuova funzione? Per far sì che tutto questo possa avvenire basterà configurare le proprie credenziali attraverso il portale Carta Identità.

Arrivando al sito in cui si trova la carta registrata, bisognerà solo aggiornare id dati personali presenti e visualizzare le operazioni che vorremmo effettuare con il consenso. Si potrà anche dare il consono alla donazione degli organi in cadi di decesso. Il login per entrar Enel portale sarà gestito dal CIEid Server e ogni cittadino porta associare la propria identità digitale a un indirizzo mail. Se questo non vi facesse sentire al sicuro si può fare l’associazione anche con il numero di telefono. Senza doversi recare al Comune di Napoli, si potrà poi ricevere il codice PUK.

Insomma passi in avanti, da gigante, anche solo se consideriamo che da qualche giorno la carta d’identità elettronica è diventata più europea. Cosa è successo? In alto a sinistra, sulla CIE, è stato aggiunto il simbolo dell’Unione Europea. Accanto alla bandiera della repubblica italiana ci sarà quella della UE.