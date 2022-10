Che fine ha fatto Anna Sorokin, la finta ereditiera di Inspiring Anna? Per lei una grande novità

Vi ricordate di Anna Sorokin, la truffatrice seriale russa che ha sconvolto un’intera nazione? Ecco dov’è finita.

Anna Delvey è balzata agli onori della cronaca americana nel 2018 dopo essere stata arrestata per essersi finta un’ereditiera russa e aver truffato banche, hotel e molte persone per un totale di oltre 200 mila dollari.

Addirittura è stata creata una serie in suo onore, Inventing Anna, prodotta da Shonda Rhimes, nella quale gli spettatori hanno l’opportunità di assistere alla storia della truffatrice. Anna Sorokin è stata condannata a una pena da quattro a 12 anni di carcere.

La truffatrice è stata arrestata nel 2018 e dichiarata colpevole alcuni mesi dopo. La donna, che ha ora 31 anni, stata rilasciata nel febbraio 2021. E quindi viene da chiedersi… Che fine ha fatto? Continuate a leggere per scoprirlo.

Anna Sorokin, dove è andata?

Sei settimane dopo essere stata rilasciata dal carcere, Anna Sorokin si è ritrovata sotto la custodia dell’ufficio di immigrazione americano. Infatti, aveva superato il periodo di validità del suo visto.

Questo è ciò che ha dichiarato a riguardo: “Il mio ritardo nel rilascio del visto è stato involontario e in gran parte fuori dal mio controllo”, aggiungendo che “sta facendo appello alla sua condanna penale per ripulire il suo nome”. All’inizio aveva detto che non avrebbe guardato la serie di Netflix sulla sua storia: “Non mi piace affatto vedere una versione romanzata di me stessa in un’ambientazione da manicomio criminale”. Nel suo saggio, Sorokin ha rivelato di aver avuto diverse conversazioni telefoniche e visite con lo staff dello show mentre stavano sviluppando la serie, che è raccontata “dal punto di vista di un giornalista”.

Anche se è stata consultata per il progetto ed è stata pagata 320 mila dollari per i diritti, Sorokin non sembra esattamente entusiasta della serie. La ex truffatrice russa era in custodia presso l’Ufficio Immigrazione degli Stati Uniti. Il 17 febbraio, il Dipartimento di Giustizia ha emesso un ordine di espulsione per la Sorokin. Il suo avvocato inizialmente aveva fatto credere che fosse stata deportata in Germania, dove la sua famiglia vive da quando Sorokin aveva 15 anni. Successivamente inevce ha dichiarato che la ragazza si trova ancora negli Stati Uniti.

Parlando con il New York Times, Sorokin ha dichiarato che il periodo trascorso in carcere l’ha cambiata. “Essere stata in prigione e aver attraversato il sistema giudiziario penale mi ha fatto scoprire un tipo di persona completamente diverso, e i miei problemi di prima mi sono sembrati ridicoli”, ha detto. È stata rilasciato dal carcere federale nell’ottobre del 2022, tramite il pagamento di una cauzione di 10 mila dollari. Deve rimanere in isolamento domiciliare 24 ore su 24, senza poter accedere ai social media. Sorokin è molto attiva sui social, dove è solita commentare lo show di Netflix e condividere i vari aggiornamenti.