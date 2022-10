“Incinta di due gemelli”: l’incredibile annuncio della star di Hollywood | Sarà madre a 48 anni

Quando si parla di vita, i miracoli esistono: ne è la prova la storia della famosa star che, a 48 anni, darà alla luce due splendidi gemelli

Spesso la vita può riservare delle incredibili sorprese: davanti al miracolo della nascita, soprattutto, c’è solo da gioire ed esser sempre grati. Questa è la lezione che ha imparato una nota star di Hollywood, che ha ricevuto con grande stupore, la notizia per cui presto diventerà madre di due gemelli…

Ad annunciarlo è stata proprio lei stessa a Good Morning America, un noto format televisivo dove star americane e non vengono invitate per rilasciare interviste e parlare della loro vita. La notizia è stata una vera e propria sorpresa, soprattutto per le circostanze.

La celebrity in questione, infatti, ha compiuto ben 48 anni ed è risaputo quanto sia difficile rimanere incinta in età più avanzata. Lei stessa, infatti, ha definito il tutto un vero e proprio miracolo: d’altronde, voleva diventare mamma già da un po’ e presto lo sarà di due splendidi gemelli.

Ecco di chi stiamo parlando.

Avrà due gemelli: ecco la star che sarà mamma a 48 anni

La vulcanica Hilary Swank è ufficialmente tornata nel panorama televisivo americano dando un annuncio importantissimo: dopo un lungo periodo di pausa dal grande schermo, tornerà più carica che mai e, soprattutto, futura madre di due splendide creature.

L’attrice, infatti, ha finalmente ricevuto una notizia stupenda dopo un periodo abbastanza difficile della sua vita. La donna, infatti, si allontanò dal cinema per prendersi cura del suo amato papà.

Questo in quanto l’uomo, nel 2014, subì un invasivo trapianto di polmone e necessitava di un importante supporto familiare. E Hilary è sempre stata presente per lui, come una figlia esemplare.

Basti pensare che, dopo l’intervento, la Swank accolse il suo papà nella casa dove viveva e si è presa cura di lui in tutto e per tutto: da giorni in ospedale ai giorni di convalescenza. Quando la lasciò, infatti, l’attrice stette molto male.

Solo qualche mese dopo, la notizia della gravidanza, che ha riacceso un grande entusiasmo: l’attrice e suo marito Philip Schneider, con cui è sposata dal 2018, diventeranno presto genitori.

Hilary ha anche pensato ai suoi follower, annunciando il lieto evento con un reel in cui si mostra sorridente e… col pancino un po’ rigonfio tra le mani! (ve lo mostriamo in basso)! Coming soon il testo di accompagnamento del video… proprio come un film!