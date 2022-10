Paola Barale, confessioni piccanti | E sulla possibilità di farlo con una donna…

Paola Barale è protagonista di confessioni piccanti, e non riguardano quello a cui siamo abituati da sempre.

L’annuncio della showgirl spiazza i fan.

Paola Barale spiazza tutti i fan con una confessione che sorprende. Siamo abituati a sentir uscire dalla bocca della showgirl parole che ci lasciano interdetti, ma questa volta è andata decisamente oltre. Il suo annuncio non regge il confronto con tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi, ma è decisamente piccante.

Paola Barale e la confessione hot: l’annuncio sorprende tutti

L’ex conduttrice, a poche ore dal debutto come ballerina a Ballando con le stelle, lo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, ha fatto una dichiarazione spiazzante. Si è confessata al settimanale F lasciando intravedere anche il lato più intimo delle sue confessioni private. Single, a 55 anni, la Barale ha una vita intima molto movimentata e ha anche detto cosa fa.

“Il sesso non manca. Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”, ha confidato. “Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa. Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”. Eì stata con tanti uomini famosi dello spettacolo. Su tutte la storia travagliata con Raz Degan, ma ha amato anche Marco Bellavia, protagonista recentemente dopo fatti di bullismo, dell’uscita dal GF Vip 7.

Gianni Sperti anche ha avuto un ruolo decisivo nella vita privata di Paola Barale infatti i due hanno fatto coppia per molto tempo infatti questa storia ha segnato le relazioni della ballerina. Su Raz Degan, forse l’amore più grande in passato ha invece ritrattato dicendo che non sarebbe mai dovuta iniziare la storia tra di loro. Troppo diversi e incompatibili? : “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”, ha detto la showgirl alla giornalista, e poi è sfuggita la chicca sui sui gusti sessuali.

E’ single adesso e dice di avere comunque una vita sessuale ma sulla sua relazione con altre donne non pare essere del tutto ostile. In passato Francesca Fagnani ha chiesto a Barale, senza mezzi termini aLe Belve: “Ti ha stupito di più il gossip sulla sua omosessualità, sulla sua presunta omosessualità, o quella del tuo ex marito Gianni Sperti?La domanda ha spiazzato Barale che non ha voluto dare una vera e propria risposta limitandosi infatti a dire che non ha seguito i gossip sull’ex.Voci sull’omosessualità della Barale sono girate anche in passato, proprio all’epoca della sua relazione con Raz Degan.