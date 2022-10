Ricordate Pingu, cartone culto degli anni ’90? Le immagini del dietro le quinte sono incredibili

Sono venuti alla luce alcuni dettagli decisamente interessanti su Pingu, il celebre cartone animato che ha accompagnato un’intera generazione.

Quanti di noi si ricordano di Pingu, la nota serie televisiva per bambini che ci faceva compagnia prima di andare a scuola. Molti ancora si ricordano i buffi personaggi che l’hanno caratterizzata, ma soprattutto l’indecifrabile linguaggio che erano soliti utilizzare.

Questa serie è andata in onda per la prima volta nel 1986 anche se in Italia hanno cominciato a trasmetterla nel 1997. Ideata e realizzata in Svizzera, utilizzava una tecnica di animazione abbastanza unica nel suo genere: la claymation. In poche parole, si tratta di una tecnica cinematografica consistente nell’uso di plastilina animata. Non solo, è caratterizzata dalla tecnica di animazione a passo uno. Più precisamente, consiste nel creare personaggi e sfondi tramite sostanze malleabili, riprendendo al tempo stesso immagini singole dopo aver leggermente modificato le posizioni degli elementi nella scena. Una volta riprodotta la sequenza di immagini fisse si ha l’illusione che gli oggetti di plastilina siano in movimento.

Pingu, il cartone animato che ha fatto ridere un’intera generazione

Il cartone animato, trasmesso in Italia negli anni ’90 ha decisamente intrattenuto milioni di bambini che non vedevano l’ora di vedere le prossime avventure che dovevano affrontare i celebri pinguini.

Infatti il cartone animato è incentrato sugli avvenimenti di una famiglia di pinguini antropomorfi che risiede al Polo Sud, come ogni pinguino che si rispetti. Tra i membri della famiglia troviamo Pingu, la sorellina Pinga e i genitori. A volte entra in scena il migliore amico di Pingu, Robby e una foca, che appare in molti episodi della serie. Quest’ultima è caratterizzata da sei stagioni e da un totale di 156 episodi. Addirittura è stato prodotto anche una speciale di 25 minuti. Infatti gli episodi solitamente hanno una durata media di 5 minuti.

La particolarità più evidente di Pingu è la mancanza di un linguaggio verbale. I personaggi si esprimono solamente con suoni e i dialoghi avvengono nella cosiddetta lingua dei pinguini, che possiamo chiamare pinguinese. Nonostante ciò, grazie alla parte visiva, alle espressioni facciali e alla loro gestualità i protagonisti sono sempre in grado di farsi intendere dal pubblico, composto in prevalenza da bambini. Questa caratteristica ha permesso al cartone animato di essere esportato in qualsiasi paese del mondo, ottenendo sempre una discreta popolarità.

Ma vi siete mai chiesti chi c’era dietro a al doppiaggio di Pingu, che riusciva a creare brillantemente questo linguaggio indecifrabile? Come potete vedere dal video, è stato il famoso doppiatore italiano Carlo Bonomi a dare voce ai celebri pinguini. Purtroppo quest’ultimo è venuto a mancare alcune settimane fa, ma una cosa è certa: non ci dimenticheremo di questo meraviglioso regalo che ha fatto ad un’intera generazione di bambini.