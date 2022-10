C’è un Paese che ha fiducia nel giornalismo: ecco perché | In Italia le cose vanno male

C’è un paese, non lontano dal nostro, dove la lotta alle fake news è cominciata decenni fa e si vedono i risultati!

In un paese dell’Europa nel Nord, la lotta contro le fake news è iniziata nel 1950. Nel dopoguerra, prima della televisione e di Internet, il Paese aveva lanciato un programma di educazione ai media nelle scuole per insegnare agli studenti come approcciare le notizie lette sui giornali o ascoltate alla radio.

Stiamo parlando della Finlandia. Già nel 2022 il Ministero dell’Istruzione di Helsinki aveva promosso corsi di alfabetizzazione mediatica e di cybersecurity per proteggere i lettori finlandesi dalla disinformazione. Oggi la fiducia nel giornalismo è del 70% in Finlandia, la percentuale più alta in Europa, mentre in Italia non supera il 35%.

La Finlandia, un esempio da seguire

Il curriculum nazionale comprende aree di competenza trasversali chiamate multi-alfabetizzazione e tecnologia dell’informazione e comunicazione. L’obiettivo è quello di educare i cittadini a trattare con cautela ciò che si legge su Internet. Così facendo, le persone di tutte le età hanno maggiori possibilità di partecipare alla società e alla cultura. Inoltre, l’educazione ai media avviene con un approccio ampio grazie ad azioni educative che promuovono le competenze mediatiche.

Faktabaari è un servizio finlandese di verifica delle notizie e di alfabetizzazione informatica. Dal 2014 contribuisce regolarmente alla circolazione di informazioni basate sui fatti con progetti innovativi e analisi di fact-checking. Si tratta di un servizio a disposizione dei cittadini finlandesi per verificare le notizie lette sul web e sui social media. La vicinanza della Russia rende i finlandesi ancora più attenti. Altre associazioni di Helsinki promuovono iniziative e corsi per insegnare a tutti i cittadini a riconoscere le notizie false. Esiste anche un programma chamato News Class, rivolto specificamente agli studenti delle scuole dai 13 ai 16 anni. Gli studenti producono notizie e imparano l’alfabetizzazione mediatica.

Tutti gli alunni delle scuole finlandesi seguono lezioni sulle tecniche e le metodologie di insegnamento dell’alfabetizzazione mediatica. Questo concetto nelle scuole comprende le competenze su come valutare i media e produrre i propri contenuti. Secondo Julia Alajarvi, responsabile di una delle associazioni finlandesi, ha dichiarato quanto segue: “La disinformazione e questioni come le fake news sono all’ordine del giorno da anni. Ora abbiamo creato capacità di pensiero critico nella maggior parte dei cittadini. L’alfabetizzazione mediatica va ben oltre la lotta alla disinformazione: dobbiamo rafforzare la convinzione dei cittadini per la democrazia e la giustizia, per una società pacifica”. Grazie a leggi lungimiranti, la Finlandia è un esempio da seguire nella lotta alla disinformazione, un aspetto sempre più importante nell’era digitale.