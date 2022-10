Francesca Cipriani si sposa | Ma a far discutere è l’invito: “Che poracciata”

Francesca Cipriani convolerà a nozze con il suo Alessandro, ma è polemica ancor prima di iniziare: gli inviti non sono proprio piaciuti ai fan

Possiamo affermarlo con certezza: l’ex pupa e gieffina Francesca Cipriani sta vivendo il periodo d’oro della sua vita. Infatti, non solo ha raggiunto una certa notorietà dopo l’esperienza nel reality Mediaset, ma ha sta anche vivendo una bellissima storia d’amore con Alessandro, con cui presto convolerà a nozze…

I ragazzi si sono conosciuti nel 2021, in occasione di una cena tra amici. Alessandro non ha mai avuto dubbi e ha iniziato subito ad attirare l’attenzione di Francesca: dopo un lungo e serrato corteggiamento, i due si sono finalmente fidanzati.

La proposta di matrimonio è arrivata proprio nella Casa del GF Vip: Francesca è entrata come concorrente e sentiva molto la mancanza del suo amore. Colsì Signorini la accontentò e fece entrare Alessandro per alcuni giorni.

A riportare le parole che il ragazzo le disse per chiederle la mano è Caffeina: “Stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: io senza di te non riesco a stare. Tu lo sai: ti amo, spero che pensi lo stesso. Io voglio star con te nella mia vita. Praticamente… volevo chiederti se vuoi essere mia moglie perché io voglio invecchiare con te”.

Francesca Cipriani indigna i fan: ecco cosa ha scritto sull’invito di nozze

E la promessa è stata effettivamente mantenuta: secondo Novella 2000, la showgirl e la sua dolce metà convoleranno a nozze proprio quest’anno, in data 3 dicembre. Festeggeranno con amici e parenti in un Castello alle porte di Roma e, per l’occasione, hanno scelto un menu tipicamente nostrano…

Non mancheranno alla cerimonia Alfonso Signorini, che sarà anche testimone di nozze della biondissima showgirl e alcuni sui ex compagni di avventura con cui ha particolarmente legato.

Parliamo di Ainette Stephens, Raffaella Fico, le sorelle Selassié, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Giucas Casella, Katia Ricciarelli e tantissimi altri.

A far parlare già i fan sono stati gli inviti che la ragazza e il suo compagno hanno scelto di spedire a tutti gli invitati. Secondo The Pipol Gossip, la coppia avrebbe inserito come dicitura il loro IBAN, per permettere a chi volesse di far loro un regalo in vista del matrimonio.

La loro decisione ha del tutto spaccato in due il web: se in tantissimi l’hanno considerata “una poracciata” e del tutto fuori luogo, altrettanti hanno fatto presente che tantissime coppie ormai preferiscono fare così piuttosto che riempirsi di regali inutili.

E voi come la pensate?