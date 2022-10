La giustizia non dimentica: aveva stuprato una ragazzina disabile 8 anni fa ed oggi…

Episodi di violenza sessuale non dovrebbero mai accadere, quando poi riguardano una ragazzina disabile è ancora più vergognoso.

Fortunatamente, anche se a distanza di tempo, la giustizia ha fatto il suo dovere e il colpevole non è rimasto impunito per questo orribile gesto.

Ne sono passati di anni, ma finalmente il colpevole del gesto orribile è stato trovato e arrestato, punto per aver commesso il più. ignobile degli atti: violenza sessuale nei confronti di una ragazzina disabile. Per anni avevano ricercato l’uomo, colpevole di aver violentato una ragazzina con problemi psichici nell’agrigentino.

Violenta una ragazzina con problemi psichici: dopo 7 anni lo arrestano

Sono stati 7 lunghi anni, ma poi gli agenti sono riusciti a scoverà l’uomo. I primi anni non hanno portato a nessun successo, fino a quando lo stupratore, Florin Sarbu, sceso dall’aereo proveniente dal suo paese natale ovvero la Romania, è stato preso in custodia cautelare e condotto direttamente in carcere, come emesso dal tribunale del riesame di Palermo. Era arrivato all’aeroporto di Fontanarossa di Catania quando gli agenti, che erano sulle sue tracce da anni, hanno agito senza più esitare.

A denunciare la violenza, avvenuta nel 2015, sono stati i genitori della vittima che si sono rivolti ai carabinieri. Qui una psicologa ha assistito la ragazza disabile mentre raccontava la violenza subita fanno scattare le indagini e il ritrovamento dell’uomo. Quando però la Procura ha chiesto l’arresto, il romeno era già partito per il suo paese natale.

Dopo 7 anni lo stupratore ha deciso di lasciare la Romania e tornare in Italia, probabilmente pensando che ormai quel reato fosse prescritto, che non potesse accadere più nulla. Così non è stato. Anche se dopo tanto tempo, la giustizia ha fatto il suo corso. Non appena l’uomo ha messo piede sul suolo italiano, è arrivato all’aeroporto di Catania, si è ritrovato le forze dell’ordine ad aspettarlo. Un bentornato davvero inaspettato per l’uomo.

Scattate le manette, lo stupratore è stato poi trasportato direttamente in carcere. Ora dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata in quando la vittima all’epoca dei fatti non solo era minorenne, ma ha anche una disabilità mentale. Insomma, tutto bene quel che finisce bene, o almeno la ragazzina potrà avere giustizia e i suoi genitori potranno finalmente vedere l’uomo che ha fatto del male alla loro bambina, finalmente punto e dietro le sbarre. Anche se ci è voluto tantissimo tempo, ora tutte le cose sembrano essersi messe a loro posto.