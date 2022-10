La storia dell’isola di Kuril: per l’Ucraina adesso è Giappone | Qualsiasi pretesto per aumentare la tensione

Le annessioni delle quattro regioni ucraine da parte della Russia di Vladimir Putin non hanno fatto altro che aumentare a dismisura le tensioni non solo tra i due Paesi, ma in tutto il mondo.

Europa e Stati Uniti non riconoscono le annessioni e il clima internazionale sembra sempre più infuocato, anche in seguito al probabilissimo sabotaggio del Nord Stream 1. Tra le rispettive potenze è tornata la minaccia nucleare, con Mosca che si dice pronta ad usarla in caso di attacchi da parte delle forze alleate. In un momento molto delicato tutto ciò che si dovrebbe fare per evitare l’escalation è non lasciarsi andare a provocazioni. Ma è proprio ciò che è accaduto nelle ultime ore nel parlamento ucraino.

Come riporta anche il sito aa.com, infatti, due isole della catena delle Isole Curili, contese tra Russia e Giappone dalla seconda guerra mondiale, sono state accettate nella giornata di venerdì dal parlamento ucraino come territorio giapponese.

La decisione sulle isole Habomai e Shikotan ha fatto seguito a un dibattito nel parlamento dell’Ucraina, che continua a rispondere militarmente alla Russia e negli ultimi giorni ha riconquistato anche diversi territori che erano finiti sotto il controllo di Mosca.

Russia e Giappone, i rapporti sono ai minimi termini

Una dichiarazione del parlamento ucraino ha anche invitato la comunità internazionale ad adottare “tutte le misure possibili” per formalizzare legalmente lo status delle isole, conosciute in giapponese come i Territori del Nord.

La catena delle Isole Curili separa l’Oceano Pacifico settentrionale dal Mare di Okhotsk. Da un lato delle isole c’è l’isola giapponese di Hokkaido e dall’altro c’è la penisola di Kamchatka nell’estremo oriente russo.

La proprietà delle quattro isole (Kunashir, Iturup, Shikotan e Habomai) è da tempo oggetto di dibattito.

In tal senso venivano valutati positivamente gli sforzi del defunto primo ministro giapponese Shinzo Abe, che si era impegnato molto per cercare di arrivare ad una soluzione soddisfacente per tutte le parti. Tuttavia l’annessione illegale da parte della Russia della penisola di Crimea nel 2014, vista da molti come un preludio all’attuale guerra, ha inevitabilmente complicato il quadro.

La situazione tra Russia e Giappone è particolarmente tesa anche perché il paese nipponico è stato fin da subito a favore delle sanzioni contro Mosca. Ora la questione delle isole Curili non fa che incancrenire i rapporti tra le due nazioni.

Il console giapponese in Russia arrestato (e poi rilasciato)

Non è un caso se la scorsa settimana Tatsunori Motoki, console giapponese a Vladivostok, è stato accusato di spionaggio e detenuto per alcune ore, bendato e immobilizzato. In seguito Motoki è stato rilasciato ma con l’obbligo di lasciare la Russia entro 48 ore perché ritenuta una “persona non gradita”.

Secondo Mosca, Motoki avrebbe tentato di raccogliere informazioni “sull’impatto delle sanzioni occidentali nell’Estremo Oriente russo e sulla cooperazione della Russia con un altro Paese della regione Asia-Pacifico”.