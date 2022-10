Le porte dell’Inferno aperte per 15 giorni | Il festival per nutrire gli “spiriti affamati”

Un festival autunnale in Cambogia offre alle famiglie l’opportunità di onorare la loro lunga stirpe di antenati e di nutrire “gli spiriti affamati”.

Pchum Ben, noto anche come Festival Khmer degli Antenati, si svolge ogni anno tra settembre e ottobre – per una durata di 15 giorni – durante il decimo mese del calendario lunare Khmer. Per tutto questo periodo, secondo la tradizione, le porte dell’Inferno vengono spalancate e orde di spiriti affamati siano liberi di riversarsi tra i vivi. I fantasmi vagano per templi e cimiteri in cerca di un buon pasto (o anche di più) dai loro parenti: in caso contrario, i vivi dovranno affrontarne le conseguenze.

Oltre ai fantasmi “affamati” vengono descritte anche altre tipologie di spiriti che vengono liberati in questo periodo: altri, ad esempio, consumano solo sangue e pus, mentre alcuni bruciano di continuo.

Uno spirito ben nutrito porterà benedizioni sulla sua famiglia, ma uno con la pancia vuota tornerà all’Inferno al termine del Pchum Ben e trasmetterà le sue sofferenze ai parenti.

Il festival cambogiano e gli spiriti “affamati”: da dove deriva l’usanza

“Crediamo che all’inferno siano molto affamati”, ma se i morti non riescono a trovare chi stanno cercando, “noi, i vivi, verremo maledetti da loro”: sono le parole dello chef e autore Rotanak Ros al sito Atlas Obscura.

Om Sam Ol, un monaco della capitale della Cambogia Phnom Penh, rivela come alcuni dei morti “ricevano punizioni per i loro peccati e brucino all’inferno”.

“L’inferno è lontano dalle persone; quelle anime e quegli spiriti non possono vedere il sole; non hanno vestiti da indossare, non hanno cibo da mangiare – prosegue il monaco – Phchum Ben è il periodo in cui quegli spiriti ricevono offerte dai loro parenti in vita e forse ottengono un po’ di sollievo”.

Secondo il monaco buddista, la festa si è tenuta per la prima volta dopo che alcuni parenti del re Bath Pempeksa avevano disobbedito alle usanze e mangiato del riso davanti ai monaci durante un rituale religioso.

Quando i parenti morirono, i loro spiriti divennero malvagi e un giorno tornarono per chiedere cibo a una serie di monaci illuminati.

Sebbene il festival sia in vigore dal periodo angkoriano, che risale al IX secolo d.C., nei tempi più recenti ha assunto maggiori significati.

Gli spiriti trovano la pace grazie alle offerte

Il famigerato regime dei Khmer rossi guidato da Pol Pot ha ucciso circa 1,7 milioni di persone tra il 1975 e il 1979, secondo il Museo dell’Olocausto di Houston. I buddisti Khmer credono che gli spiriti delle persone deceduti per morte violenta, come accadde a molti in quel periodo, potrebbero avere difficoltà a riposare.

Le offerte del festival sono quindi un mezzo per far sì che tutti i fantasmi agitati possano trovare la calma e la pace.