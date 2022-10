Lo riconoscete? Va poco in tv e sul palco è tornato dopo 14 anni, ma è molto famoso | Ecco chi è

Non ama il mondo della tv e solo di recente è tornato ad esibirsi dal vivo dopo aver trascorso anni lontano dal palco. Ma le sue hit sono immortali: ecco di chi stiamo parlando

Personaggi del mondo della televisione sono stati e sono suoi amici, su tutti il compianto Fabrizio Frizzi e l’ex moglie Rita Dalla Chiesa, ma ai programmi televisivi partecipa molto di rado. Sui palchi mancava da ben 14 anni e soltanto di recente ci è tornato, prima in un mini tour e poi esibendosi insieme a Jovanotti su una spiaggia italiana di fronte a 40mila persone.

Ma i suoi successi musicali, le canzoni che lo hanno reso celebre tra gli anni ottanta e novanta e non soltanto nel Belpaese, sono molteplici e cantati ancora oggi da migliaia di persone. Ebbene sì, stiamo parlando di uno dei più amati cantautori italiani, oggi 66enne e probabilmente, data la sua lontananza da palcoscenici e piccolo schermo, non riconosciuto da tutti.

Una vita spesa per la musica: il cantautore amato dagli italiani si racconta

Il quale ha recentemente concesso un’intervista al Corriere della Sera per parlare della sua vita e svelare alcuni retroscena della sua carriera, ma non solo. Come ad esempio l’essere andato via di casa con la ragazza dell’epoca, conosciuta al liceo, per convivere con lei a Roma: una decisione presa d’impulso che gli costò un bel pò di problemi in famiglia dato che, come da lui stesso raccontato, la madre non gli parlò per mesi. Le sue ‘hit’? Semplice, Giulia, Per noi innamorati e Luna, tanto per citare le più famose.

“Presi in affitto un pianoforte verticale e quando non studiavo componevo canzoni con Guido Morra” ha raccontato in merito al periodo nel quale frequentava l’università La Sapienza, iscritto alla facoltà di lettere. Pur con un piano b ovvero “insegnare, diventare giornalista o scrittore”. Nonostante i voti alti non riuscì a laurearsi proprio per il grande successo conquistato con una canzone che “si doveva chiamare Anna” ma “si trasformò in una dichiarazione d’intenti alla luna”.

“La vita da popstar non fa per me”

Avete capito di chi stiamo parlando? “Sono schivo, non amo la mondanità e vado poco in tv, la vita della popstar non fa per me. Non metto in piazza i sentimenti sui social. Negli ultimi anni ho perso parecchie persone care, per pudore sono stato zitto”, ha raccontato nel corso dell’intervista svelando anche di aver messo da parte il pop più commerciale per seguire altre strade.

I più fortunati hanno potuto assistere ad uno dei suoi ultimi concerti, dai quali è stato anche registrato il suo primo disco dal vivo. Cresciuto in mezzo agli artisti, ha imparato da solo a suonare anche perchè, racconta, “quando mi iscrissero a lezioni di pianoforte fui cacciato. A mia madre dissero che ero indisciplinato, perché appena imparavo un accordo mi lanciavo a comporre e non seguivo più l’insegnante.” Mentre meglio andò a scuola di canto, cantando i celebri brani di Morandi. E se a 16 anni cantava al Folkstudio giovani (molte canzoni vennero poi scelte per il primo disco) negli stessi anni era vicino a Rino Gaetano, “era un pò il mio supervisore”.

Gianni Togni e l’amicizia con Frizzi e Rita Dalla Chiesa

Tra i concerti che ha aperto ci sono stati quelli di Amanda Lear e poi dei Pooh, ma non andò mai a Sanremo, perchè “le gare nell’arte sono ridicole, non è uno sport. Un anno la casa discografica mi costrinse a presentare una canzone. Inviai a Pippo Baudo Stanotte tienimi con te. La scartò, per fortuna.” Se fin quì non avete ancora riconosciuto la ‘star’ della musica italiana ve lo diciamo noi: stiamo parlando del mitico Gianni Togni che nel parlare di Frizzi ha rivelato di averlo conosciuto quando ancora lavorava in radio e di essere diventato amico della Dalla Chiesa quando, rimasta sola dopo la fine del suo matrimonio, si ritrovò ad aiutarla a ristrutturare l’appartamento nel quale avrebbe dovuto vivere con Fabrizio.

Tra i retroscena più clamorosi rivelati nel corso dell’intervista c’è anche quello relativo al suo giudizio sulla Tosca, che gli venne richiesto proprio dal mitico Lucio Dalla: “Si mise di fronte a me e volle un giudizio. Io, imbarazzato, risposi che il primo quarto d’ora era strabiliante, poi si perdeva. Mi fulminò: “Ovvio, non amo i musical”. Ma cosa fa oggi Gianni Togni nel suo tempo libero? Colleziona vinili, va a teatro, ascolta musica indipendente e viaggia insieme alla sua compagna.