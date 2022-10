Ma è Chanel o Ilary? Le ultime immagini della figlia di Totti lasciano a bocca aperta

Chanel Totti cresce sempre di più e diventa ogni giorno più bella… sembra di vedere mamma Ilary Blasi! Ecco lo scatto dove le scambieresti

La vicenda circa la separazioni di Francesco Totti e Ilary Blasi ha sconvolto proprio tutti: la coppia, ormai tra le più longeve nel panorama televisivo italiano, si è detta addio diversi mesi fa, non tra pochi colpi di scena e frecciatine reciproche. In moltissimi si sono preoccupati per i figli della coppia e di come stanno vivendo questo periodo delicato della loro vita…

Mentre la showgirl ha deciso di cambiare aria e superare la rottura con una vacanza in Tanzania proprio in compagnia dei suoi figli, il Capitano si chiuse inizialmente in sé stesso e, di tanto in tanto, vedeva la sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Ormai sono passati mesi dalla rottura e la situazione pare essersi assestata, almeno in parte: Ilary e Francesco continuano la loro vita privata e professionale come sempre, in particolare, è certo che lui continui a frequentare la Bocchi.

Proprio Chi ha pubblicato le foto del compleanno del Capitano, trascorso dall’ex calciatore in un ristorante proprio in compagnia della sua nuova fiamma. Ma come se la passano i figli della coppia? Ecco l’ultima apparizione della bellissima Chanel…

Chanel Totti sempre più simile a Ilary! Ecco lo scatto dove sembrano gemelle

La figlia di Ilary e Francesco sembra essere abbastanza serena e pare abbia mantenuto un rapporto tranquillo con entrambi i genitori. In particolare, pare abbia scelto di “darci un taglio”, mostrandoci un cambio look sconvolgente, non solo per la sua innegabile bellezza, ma anche per una pazzesca somiglianza alla sua mamma…

Questo scatto è stato postato proprio dalla conduttrice in occasione di un recente pranzo di famiglia, a cui non poteva mancare proprio la bellissima Chanel. In molti hanno notato una somiglianza tra le due più spiccata del normale.

La ragazza, infatti, è da poco stata dal parrucchiere e ha cambiato il colore dei suoi capelli, molto più simile a quello della madre. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: sono praticamente due gocce d’acqua!

La stessa Chanel ha reso noto ai fan di essere stata dal parrucchiere a Roma e ha mostrato a tutti il suo nuovo look: una chioma sempre più lunga e bionda, proprio come quella della sua mamma.

I figli della coppia sono da sempre estremamente riservati e non hanno mai fatto trapelare nulla circa la vicenda che sta toccando i loro genitori.