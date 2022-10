Oltre 35mila euro per 15 chilometri di strada: un’incredibile disavventura in Uber | Com’è potuto succedere?

Un autista Uber un po’ sbadato e inesperto ha addebito sul conto di un suo cliente una cifra astronomica. Ecco cosa è accaduto.

A un uomo sono state addebitate più di 35 mila euro per una corsa Uber di 15 minuti a Manchester, dopo che la destinazione era stata accidentalmente impostata in Australia.

Il malcapitato è Oliver Kaplan, un ragazzo di 22 anni, he aveva appena finito il turno di lavoro e aveva ordinato una corsa per incontrare alcuni amici. Un Uber ha prelevato l’apprendista chef dal posto di lavoro e lo ha portato al pub. Un viaggio di circa 6,5 chilometri.

Un Uber sbadato

Oliver racconta che il prezzo indicato sull’app era tra i 10 e gli 11 euro perciò non ci ha pensato due volte prima di accettare la corsa. Ma la mattina dopo è rimasto scioccato nel vedere un messaggio dell’azienda americana che diceva che non aveva soldi a sufficienza sul conto per poter pagare il viaggio.

Infatti, gli era stato addebitato un totale di oltre 35 mila euro. Il ragazzo ha poi raccontato: “Ho ordinato un Uber come faccio quasi tutte le sere tornando a casa dal lavoro e tutto sembrava normale. L’autista è arrivato, sono salito sull’Uber e mi ha portato esattamente dove dovevo andare. È stato un viaggio di 15 minuti al massimo e il conto, addebitato sulla mia carta di debito, è stato tra i 10 e gli 11 euro. Ma quando mi sono svegliato con i postumi della sbornia la mattina successiva, l’ultima cosa che mi aspettavo era un addebito di oltre 35 mila euro!”.

Oliver ha subito contattato il servizio clienti di Uber tramite l’app per scoprire il motivo di tale addebito. Dice che all’inizio erano perplessi ma, dopo aver fatto un po’ di ricerche, l’operatore ha detto di aver trovato la ragione. Hanno detto che il conto così alto era dovuto al fatto che in qualche modo la destinazione era stato impostata in Australia. Uber ha quindi adeguato la tariffa di Oliver all’importo reale di 10 euro prima che il denaro venisse prelevato dal suo conto corrente.

Il ragazzo a riferito che il messaggio ricevuto “Diceva che l’importo non poteva essere prelevato perché non avevo fondi sufficienti”. Se avessi avuto quella somma di denaro, avrei dovuto chiedere il rimborso e mi sarei trovato in un mare di guai finanziari”. Mi chiedo ancora come sia stato possibile che la location sia stata impostata in Australia, visto che si trova dall’altra parte del mondo. Per fortuna sono stati molto gentili e hanno rimediato subito, ma è stata una mezz’ora a dir poco stressante“. Uber ha dichiarato: “Non appena il problema è stato segnalato sul conto di Oliver, abbiamo immediatamente corretto la tariffa. Siamo molto dispiaciuti per i disagi causati”.