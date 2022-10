Qual è l’università più antica del mondo? | Non è italiana ma possiamo essere orgogliosi lo stesso

Sapete qual è l’università più antica del mondo? Non si trova in Italia, ma è comunque un nostro vanto essere non solo nella top ten, ma con ben quattro città.

La prima università del mondo non è italiana: scopriamo come siamo messi in questa interessante classifica.

La cultura è italiana. Anche se l’università più antica del mondo non è nel nostro paese, questa classifica conferma che è proprio qui che si è diffusa a macchia d’olio l’istruzione. Ebbene sì, noi figli della Magna Grecia, non potevamo che essere i sostenitori della cultura del mondo. Ben due imperi hanno attraversato nei secoli l’Italia e questo si vede in tutto il globo. Ma vediamo invece qual è in assoluto l’università più antica!

Università più antica del mondo: a chi spetta il primato

Ci sono tantissime discussioni su quale sia effettivamente l’università più antica del mondo. Oxford, Harvard, Bologna, Napoli? No, secondo i Guinness World Records, è l’università di Al Qarawlyyin. Colei che è considerata la più antica del mondo. Si trova in Marocco ed è stata fondata nell’859. Creata inizialmente come luogo di culto, divenne sede di istruzione: qui venivano praticate le arti di filosofia, religione e anche politica. Ci sono diverse posizioni su quale sia effettivamente l’università più antica in tutto il globo, qualcuno infatti sostiene ch fil primato vada all‘università di Nalanda, nello stato del Bihar, in India. Anche questa nacque nel V secolo d.c. come luogo culto per i monaci buddisti, poi si trasformò in luogo di riferimento per gli studiosi.

Nella top ten, come prima tra le città italiane, al secondo posto invece troviamo l’università di Bologna. Ma il vanto del nostro paese non è soltanto la seconda posizione in classifica, ma il fatto che tra le prime dieci università più antiche del mondo ve ne siano 4 italiane. Quella di Bologna è stata fondata nel 1088 ed è sicuramente l’ateneo più antico d’Europa. Nacque come un’associazione tra studenti con capi riconosciuti, ovvero gli attuali rettori, che reclutavano docenti. Qui si studiava logica, diritto, medicina, anatomia, poi anche teologia ed ebraico.

L’università di Bologna è famosa in tutto il mondo perché ospitò studiosi di fama mondiale come Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Torquato Tasso. Oggi Bologna è un polo fondamentale nel nostro paese. Ha una struttura multi campus con ben cinque punti distaccati a Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e Buenos Aires.

Al terzo posto troviamo Oxford in Inghilterra, sorta nel 1096, poi la Sorbina di Parigi, nel 1090. Compaiono poi altre italiane: Padova, Napoli e Siena, sorte tutte quante attorno al 1200. Insomma non saremo i primi, ma possiamo essere fieri lo stesso!