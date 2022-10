Aiuti di stato per circa 10.000 euro | Ad ottenerli, uno scrittore ricchissimo

Lo stato, soprattutto durante la pandemia, ha aiutato tantissime persone in difficoltà, ma tra loro non proprio tutte lo erano.

Un famoso scrittore ha ottenuto dagli aiuti quasi 10.000 euro, nonostante sia ricco.

Durante la pandemia da Covid-19 lo Stato Italiano ha dato tantissimi aiuti a tuti i cittadini rimasti in difficoltà. Cassa integrazione, soldi a partite iva, credito d’imposta e Decreti Aiuti Bis sono solo un esempio di tutto quello che è stato fatto per questo paese prima dal governo Conte e poi da quello Draghi. Ma davvero tutti quelli che hanno fatto richiesta ne avevano bisogno?

Uno scrittore famoso chiede aiuti allo stato per diecimila euro

Tra coloro che hanno chiesto aiuto allo stato c’è anche il famoso scrittore Roberto Saviano. In particolare ha richiesto durante il governo Draghi, uno sconto di tasse che gli è stato approvato. Lo scrittore ha risparmiato circa 10 mila euro. Secondo il Registro Nazionale degli aiuti di Stato infatti ha ricevuto, come piccola e media impresa, uno sconto fiscale per rimediare alle perdite avute a causa della pandemia. Non si sa con esattezza quali siano queste perdite dal momento in cui lo scrittore continua guadagnare dalla vendita dei diritti di Gomorra, che ha avuto un successo planetario.

Se andiamo ad analizzare il suo lavoro, ovvero quello di giornalista, sicuramente Saviano non ha avuto perdite in questo settore. Nel 2021 è arrivato il suo primo insuccesso, non dovuto alla pandemia però. Lo scrittore ha pubblicato “Sono ancora vivo”, un graphic novel che però non è piaciuto più di tanto al pubblico, infatti si trova oltre il millesimo posto come vendite anche su Amazon.

Dove ha perso soldi Saviano? Anche un altro componente della sua famiglia, la fidanzata Maria Di Donna, ha presentato domanda con la società di produzione musica, la Bluluz e ha ottenuto solo 374 euro, una cifra piccolissima considerando invece che in effetti il settore della musica è stato gravemente colpito dalla pandemia. Insomma c’è chi tanto e chi niente, dove abbia perso soldi Roberto ancora non si sa.

