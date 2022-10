Bonus importantissimo per la vostra salute in scadenza: ci sono ancora due settimane | Ecco come fare

Tra i tanti bonus ai quali possiamo accedere, ce n’è uno davvero particolare, ma molto importante per la nostra salute.

Soldi ben spesi, ma ci sono solo due settimane di tempo per poterlo richiedere.

Tra i vari bonus messi a disposizione con i vari contributi ce n’è uno molto importante da poter utilizzare per mettere a posto una parte della nostra salute che forse troppo spesso non prendiamo in considerazione. A volte mettere a budget questa spesa risulta difficile, eppure farebbe bene a tutti, ecco perché questo aiuto è davvero importantissimo e non dobbiamo lasciarcelo scappare.

Bonus psicologo: mancano due settimane per la scadenza, come fare

La piattaforma Inps dove chiedere il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia’, ovvero il bonus psicologo è online come ricorda il ministero della Salute. Molte persone, soprattutto dopo la pandemia, si sono ritrovate ad affrontare problemi di ansia e depressione, hanno messo in gioco se stesse facendo emergere fragilità mentali che forse prima non sapevano di avere. Per aiutare persone del genere lo stato ha previsto degli aiuti.

Con il decreto legge del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge del 25 febbraio 2022, numero 15, è stata introdotta una forma di sostegno economico nota come bonus psicologo infatti sono stati stanziati 10 milioni di euro per dare ai cittadini la possibilità di poter accedere agli aiuti psicologici. Un successo enorme, si pensi che solo nei primi 9 mesi sono state fatte più di 300mila richieste: i numeri più elevati sono stati registrati in Lombardia con quasi 50mila domande. Seguono poi Lazio e Campania. Tra le città invece troviamo al primo posto Roma, poi Milano e Torino.

Il bonus psicologo è destinato ai cittadini che non hanno un Isee superiore ai 50mila euro e che risiedono in Italia. Per poterlo richiedere devono avere condizioni psicologiche particolari: depressione, ansia, stress, fragilità a causa della perdita del lavoro durante la pandemia. Insomma questo bonus può essere dato a chiunque abbia questi requisiti senza distinzione di sesso e di età. Anche i bambini possono quindi usufruite di questo aiuto, essendo stati molto colpiti dalla pandemia.

Il contributo che bene erogato dall’Inps va a coprire le spese dello psicoterapeuta fino a 50 euro a seduta per un importo massimo di 600 euro a persona massimi. L’importo infatti varia in base all’idee e parte da 200 euro a persona nel caso in cui si abbia un Isee sui 50 mila euro.