Listeria, è una vera emergenza: il Ministero della Salute richiama un altro prodotto

Dopo alcuni lotti di wurstel ritirati dal Ministero della Salute, continua l’emergenza listeria in Italia, un batterio che può anche portare alla morte, anche su altri prodotti che si trovano al supermercato.

Sembrava un caso sporadico, invece il batterio listeria si è trasformato in una vera e proprio emergenza in Italia. Solo qualche giorno fa, a seguito di un’indagine, il Ministero della Salute aveva lanciato l’allarme, dopo la morte di 3 persone a causa del batterio listeria. I tre decessi in Emilia-Romagna e Lombardia, però, si aggiungono alla lista di casi di persone ricoverate anche in ospedale a partire dal 2020.

Sono 66 in tutto e tutti a causa del batterio listeria che si contrae mangiando cibi contaminati. Il cibo in questione, ritirato dallo stesso Ministero, erano alcuni lotti di wurstel di pollo e tacchino della ditta Agricola Tre Valli sequestrati questa estate. Le indagini in quella circostanza “hanno rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria St 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli” si legge nella nota del Ministero.

Ma non solo. Sempre nella nota il Ministero ha specificato come la presenza del batterio listeria fosse stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento. La listeriosi è una tossinfezione alimentare che si contrae mangiando cibi contaminati. E’ un batterio presente nell’acqua e terreno e che, proprio per questo, può contaminare frutta, verdura, formaggi e anche carni trattate come il wurstel.

In sé e per sé, non si tratta di un batterio letale, ma lo diventa nel momento in cui dall’intestino passa al sangue, causando anche encefaliti e meningiti nel caso in cui si diffondesse in tutto il sistema nervoso. Un altro prodotto, però, è ora finito nel mirino del Ministero che ha riscontrato la presenza del batterio anche in un alimento impensabile.

Listeria nei pancakes: la nuova nota del Ministero

Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme proprio oggi su alcuni lotti di pancakes contaminati. I lotti in questione sono i pancakes al cioccolato prodotti da Bernard Jarnoux Crepier e che potrebbero contenere al loro interno la “possibile presenza di listeria monocytogenes”, sottolinea la nota. Proprio per questo, il Ministero ha invitato i consumatori a non comprare i pancakes del marchio Bernard Jarnoux Crepier al momento.

La Bernard Jarnoux Crepier è un’azienda alimentare con sede a Lamballe, in Francia, che da quarant’anni opera nel settore dolciario. Lo scorso 6 ottobre, però, già la compagnia aveva disposto, a seguito di alcuni accertamenti, il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto poi ripreso dallo stesso Ministero per rischio microbiologico. Si tratta dei pancakes già pronti, in confezione da 6, che si trovano in tutti i supermercati italiani pure.

Motivo per cui il Ministero della Salute ha caldamente raccomandato i consumatori a “non consumare il prodotto, di riportarlo al punto vendita per rimborso o sostituzione”. Insomma, mentre per i wurstel bastava comunque cuocerli e seguire le indicazioni di cottura, in questo caso sarebbe proprio meglio evitare il consumo dei dolci.