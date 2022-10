Non c’è cosa più divina… | In un Paese è estremamente comune sposarsi tra cugini: ecco dove

Il matrimonio tra cugini non sempre viene messo in cattiva luce, soprattutto in questo paese del continente asiatico.

Il matrimonio tra parenti stretti è una tradizione in molti Paesi e tra i loro emigranti. Questo ovviamente porta anche ad un incremento sostanziale dei tassi di malattie genetiche. In particolare, ci sono alcuni paese, soprattutto nel continente asiatico.

Qui infatti il matrimonio tra cugini non è solamente è diffuso, ma è ormai diventata una vera e propria tradizione. Una tradizione che ormai va avanti da centinaia se non migliaia di anni.

Il matrimonio tra cugini

Un miliardo di persone nel mondo oggigiorno vive in Paesi in cui il matrimonio tra parenti è comune. Di questo miliardo, uno su tre è sposato con un cugino di secondo grado o un parente stretto o è la progenie di un tale matrimonio.

Questa tipologia di unione però comporta anche una diffusione maggiore di malattie genetiche. Non è un caso che la frequenza di disturbi genetici tra questi bambini è circa doppia rispetto a quella dei figli di genitori non imparentati. In alcuni Paesi dell’Asia meridionale, del Medio Oriente e del Nord Africa, addirittura la metà dei matrimoni è consanguinea. In Pakistan, metà della popolazione sposa un cugino di primo o secondo grado, più che in qualsiasi altro Paese. Nelle aree rurali questa percentuale può arrivare all’80%. Gli emigrati che provengono da queste regioni e che si sono stabilizzati in paesi completamente diversi dal loro queste regioni a volte mantengono queste tradizioni.

L’usanza in tutti questi Paesi è simile, in quanto sposarsi all’interno della propria famiglia garantisce che la ricchezza rimanga all’interno della stessa famiglia. I partner avranno uno status socioeconomico simile. La stessa cosa vale per le loro abitudini familiari, anch’esse molto simili. Non solo, è più probabile in questo tipo di matrimoni che tra i genitori legittimi esista già un buon rapporto. Inoltre, c’è un altro tipo di credenza che riguarda il tasso di divorzio. Infatti si ritiene che i matrimoni tra cugini abbiano un tasso di divorzio relativamente basso, o almeno più basso rispetto al resto delle unioni e della popolazione.

Nella cultura pakistana, sposarsi per amore non è un fattore che viene spesso considerato, soprattutto tra le persone più grandi. Invece c’è un leggero cambio di rotta per le persone più giovani e istruite, le quali scelgono sempre più spesso questa strada. Secondo il Pakistan Demographic and Health Survey del 2012-13, la probabilità di sposarsi per amore aumenta con il livello di istruzione della donna.