Pebbles, la cagnolina dei Primati non ce l’ha fatta: il web è incredulo

Pebbles, detentrice di un Guinness World Record, è deceduta pochi giorni fa lasciando un grandissimo vuoto: ecco cosa le è successo

Il cane è da sempre il migliore amico dell’uomo: non lo abbandona mai e gli rimane fedele in qualsiasi circostanza. L’unica momento in cui un amico a 4 zampe può far soffrire il suo umano è quando, inevitabilmente, arriva l’ora di andare via. Questo è successo alla piccola Pebbles, ma la sua scomparsa non è stata compianta solo dai suoi padroni…

Per chi non la conoscesse ancora, Pebbles era un meraviglioso esemplare di Toy Fox Terrier, nota per essere detentrice di un singolare Guinness World Record: quello di cagnolino più anziano al mondo!

La pelosetta, infatti, ci ha lasciati in data 3 ottobre, a 5 mesi dal suo 23esimo compleanno. La piccola è morta per cause naturali circondata dall’amore dei suoi padroni, Bobby e Julie Gregory.

Vivevano tutti insieme a a Taylors, nella Carolina del Sud, tuttavia, la cagnolina è nata a Long Island. Vediamo un po’ come è riuscita ad ottenere il primato…

Pebbles ci ha lasciati: il web la porterà sempre nel cuore

La storia che ha portato Pebbles a ricevere questo simpatico Guinness Worl Record è stata molto particolare, in quanto tutto è accaduto quasi per caso. La pelosetta aveva da poco compiuto 22 anni (erano trascorsi solo 50 giorni dal suo compleanno) e i suoi padroni incapparono in una strana notizia…

Si accorsero che i giudici del Guinness World Records avevano incoronato TobyKeith, chihuahua di 21 anni della Florida, assegnandogli il titolo di “cane più anziano al mondo”.

Ovviamente, a quel punto, decisero subito di candidare la piccola Pebbles al record, considerato che era di poco più di un anno più grande del concorrente. Una scelta decisamente ben fatta.

Pebbles però si è data anche tanto da fare nel corso della sua lunga vita: ha, infatti donato la vita a ben 32 cani, distribuiti in tre cucciolate. Secondo le previsioni, anche i piccoli saranno estremamente longevi: Rocky, il partner di Pebbles, è deceduto a ben 16 anni!

I padroni della piccola Fox Terrier si sono esposti dopo la morte della loro cagnolina e le loro parole sono state riportate da La Zampa: “Era una compagna incredibile ed è stato un onore aver avuto la benedizione di averla avuta come animale domestico e membro della famiglia per tutti questi anni”.

Che ne sarà quindi ora del record? Pare potrebbe tornare a TobyKeith, il detentore precedente oppure andare nelle mani di nuovi candidati.