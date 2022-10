Perchè Kim Kardashian mostra solo le sue figlie femmine? Svelata l’assurda verità

Kim Kardashian mostra spesso sui social le sue figlie femmine, perchè non fa altrettanto con i maschi? Il motivo pare sia stato svelato

Tutti conoscono Kim Kardashian e, soprattutto, la sua storia: estremamente unita alla sua famiglia, l’influencer è innamorata persa dei suoi quattro figli, avuti dall’ex marito Kanye West: due maschi e due femminucce. Il suo massiccio seguito, però, ha notato un dettaglio a cui, solo poco tempo fa, è stata trovata una possibile risposta…

Ricapitolando un po’, la primogenita della famiglia è North, che ha 9 anni. Il secondo nato è un maschietto, Saint, che ha compiuto 6 anni quest’anno. A seguire, la tenerissima Chicago, che ha 4 anni e l’ultimo è Psalm, di 3 anni.

Kim li ha sempre amati e tutti allo stesso modo, questa è sicuramente una certezza, tuttavia, in molti hanno notato che l’influencer tende a riprendere e postare di più sui social le sue figlie femmine.

Parliamo di una casualità o si tratta di una scelta? A fare chiarezza sulla questione è Vanity Fair, che svela una probabile verità…

Kim Kardashian, scoperta la verità sul suo rapporto coi figli

In moltissimi hanno notato che l’influencer più famosa al mondo pubblica scatti con North e Chicago più di quanto non faccia con i suoi maschietti. Per di più, le porta sempre con sè agli eventi, primo fra tutti, la Fashion Week. Quale sarà il vero motivo? Ve ne parliamo scorrendo in basso…

Vanity Fair premette che questi sono chiaramente spiegazioni non ufficiali, ma solo ipotesi. Tuttavia, rivela che potrebbe trattarsi di una scelta business oriented, come spesso accade nel loro nucleo familiare.

Già dal reality che l’ha resa iconica, si poteva capire quanto avesse a cuore le sue sorelle rispetto all’unico fratello di casa Kardashian Jenner: “La momager più famosa del mondo infatti ha sempre lavorato con le femmine, e si è sempre poco occupata della carriera dell’unico maschio di casa, Rob, che è progressivamente sparito dal reality (e quindi dall’interesse delle folle)” si può leggere su Vanity Fair.

Dunque le piccole di casa Kardashian West pare abbiano già un destino segnato e questo, vista la loro tenerissima età, non è chiaro se sia un bene o un male. Ecco cosa si legge ancora su Vanity Fair: “North a 9 anni è già stata eletta a fashion icon, nonostante si sia lamentata più e più volte dell’invadenza dei fotografi, e Chicago a 4 anni viene portata in giro dalla madre come se fosse una bambolina e paragonata dalla madre alla zia supermodella Kendall”.

E voi cosa pensate di questa visione? Siete d’accordo?