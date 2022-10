Pneumatici: ecco quando scatta la normativa per la stagione invernale

Con l’arrivo dell’inverno è importante provvedere alla sostituzione delle gomme dell’auto. Infatti, se non si montano gli pneumatici quattro stagioni, ovvero un tipo di gomma che è adatto per ogni momento dell’anno ma che proprio per questo motivo potrebbero non eccellere in condizioni estreme, o non si decide di usare le catene da neve, spesso complesse da montare e difficili da trovare di adatte al proprio veicolo, bisogna provvedere a montare le gomme invernali.

Gli pneumatici invernali vanno equipaggiati non solo per viaggiare con sicurezza in diverse condizioni meteorologiche, come nel caso di acqua, fango, ghiaccio e neve che possono essere spesso presenti sulle carreggiate, ma anche per rispettare le regole del Codice della Strada.

Conoscere cosa prevede la normativa è importante per evitare sanzioni.

Gomme invernali: quando montarle sulla propria auto

In generale, il Codice della Strada prevede che le gomme invernali debbano essere montate su tutte le auto nel periodo che va dal 15 Novembre fino al 15 Aprile, concedendo un mese circa di deroga sia prima che dopo le date indicate.

Molto spesso però, sono previste ulteriori deroghe a quanto stabilito dalla normativa per venire incontro a condizioni climatiche e meteorologiche specifiche di alcune zone geografiche.

A volte, invece, sono gli enti locali che si occupano della gestione delle strade a prevedere obblighi e indicazioni diverse, anche più rigide, in base alle condizioni delle strade. Può capitare, quindi, che al Sud non sia previsto l’obbligo di montare le gomme invernali, o di girare con catene a bordo in alternativa, mentre al Nord il periodo previsto per legge può essere esteso o può essere previsto in ogni caso l’obbligo di catene da neve su alcuni tratti stradali, segnalando questa indicazione con un apposito cartello.

La normativa specifica anche le caratteristiche che le gomme invernali devono avere per evitare sanzioni e per assicurare la massima sicurezza stradale in ogni condizione.

Ad esempio, le gomme invernali devono essere adeguate alle indicazioni riportate sul documento unico di circolazione e quindi adatte al tipo di veicolo, ma anche essere omologate per l’inverno e rispettare alcuni requisiti come avere un battistrada con spessore superiore ai 1,6 mm.

Infatti, gli pneumatici di questo tipo si distinguono per la presenza sul battistrada della sigla M+S (Mud and Snow, fango e neve). In particolari condizioni climatiche, dove ad esempio il clima è molto rigido, si possono montare le gomme che hanno il simbolo della montagna con un fiocco di neve (3PMSF – 3 Peak Mountain Snowflake).

Cosa succede se non si rispetta la normativa per le gomme invernali

Se non vengono montate le gomme invernali come previsto dalla legge, è possibile incorrere in sanzioni anche molto salate e, ovviamente, mettere a repentaglio la propria sicurezza stradale e quella altrui.

Quando si è sorpresi a viaggiare con pneumatici non adatti alla stagione sulle strade urbane, si potrà avere una multa che va dai 41 a 169 euro, fino a un importo massimo di 338 euro se l’infrazione viene commessa fuori dal centro abitato.

In molti casi, l’agente di Polizia che rivela l’irregolarità può provvedere anche al fermo del veicolo e all’obbligo di messa in sicurezza. Se ciò non viene rispettato, la normativa prevede un’ulteriore multa e l’eliminazione di almeno 3 punti dalla patente di guida.