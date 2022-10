Santone vive con un braccio alzato da dieci anni | Ma perché? – VIDEO

Dieci anni fa un Santone ha preso una decisione alquanto controversa, quella di non abbassare mai il suo braccio destro.

Un monaco indiano, dieci anni fa ha fatto una promessa, che consiste nel tenere ininterrottamente il braccio destro alzato. Ma qual è il motivo dietro a questa bizzarra scelta?

A quanto pare lo ha fatto per onorare il suo dio. Proprio così, Mahant Radheypuri Juna Akhara, questo il nome del Santone, è una persona estremamente religiosa, che nella sua cultura prende il nome di Sandhu. Con questa parola si fa riferimento ad un persona che ha rinunciato alla vita terrena.

Perché l’uomo ha deciso di alzare il braccio?

L’uomo da oltre 10 anni tiene il braccio destro alzato sopra la testa in onore di una divinità indù. Recentemente è stato protagonista di un video pubblicato su Twitter, che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del web. Nella clip ha detto all’intervistatore che voleva fare qualcosa per il suo dio, in modo che venisse notato. Così ha alzato il braccio destro e non l’ha più abbassato. Oggi è bloccato in quella posizione e sostiene di non sentirlo più.

Se il sacrificio di Mahant vi sembra familiare, probabilmente è perché non è stato il primo a farlo. Infatti prima di lui c’è stato un altro uomo che ha deciso di compiere lo stesso gesto, sempre per onorare il suo dio. Il suo nome era Amar Bharati, che all’epoca teneva il braccio destro alzato da 38 anni, diventando un simbolo per gli adoratori di Shiva in tutta l’India. Un record che tutt’ora detiene, considerato che ancora oggi il suo braccio non si è mai abbassato. Infatti l’uomo tiene il braccio alzato da oltre mezzo secolo.

L’impresa di Bharati fa sembrare facile quella del Mahant Radheypuri Juna Akhara, ma parlando con i protagonisti, si è scoperto che i primi due anni sono i più difficili. In seguito, i muscoli del braccio si atrofizzano a tal punto che l’intera appendice diventa insensibile e bloccata in quella posizione anomala. Nel video Juna Akhara si pizzica addirittura per dimostrare che non sente più nulla.

Alla domanda su quanto tempo avesse intenzione di tenere il braccio sollevato in quel modo, Mahant, che addirittura dorme con il braccio destro in quella posizione insolita, ha risposto che non ci aveva nemmeno pensato. Preferisce vivere nel presente, ma prevede di tenerlo sollevato per il resto della sua vita. Non è chiaro da quanto tempo il Santone tenga il braccio alzato in quel modo, nel video dice solo “più di 10 anni”, ma su internet ci sono foto del 2018 con didascalie che affermano che allora lo faceva da oltre un decennio. Quindi sono almeno 14 anni.