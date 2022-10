Serial Killer terrorizza gli States: c’è un nuovo Jeffrey Dahmer a piede libero?

Un nuovo assassino fa tremare gli States aggiungendosi alla lista dei serial killer americani. Ma cosa si sa fino ad ora di lui?

Gli Stati Uniti hanno una sorta di “tradizione” coi serial killer, tanto che la stessa FBI creò un dipartimento ad hoc verso la fine degli anni Settanta, proprio per studiare la mente dei più efferati assassini che terrorizzavano l’America. Dal mai identificato Zodiac al più “recente” Jeffrey Dahmer, tornato in auge grazie proprio alla serie tv Netflix, la storia degli States è fatta anche da crimini violenti che sconvolsero tutto il mondo.

Ora, però, pare che un nuovo serial killer sia a piede libero sotto il cielo della California. Stockton è una città di 445 mila abitanti dall’alto tasso di criminalità molto vicina a San Francisco ed è finità sulle cronache locali e non per la morte di cinque persone uccise a colpi d’arma da fuoco. Gli omicidi si sarebbero consumati in un lasso di tempo abbastanza ampio, ma che dimostra la sistematicità del serial killer: dall’aprile 2021 fino a oggi tutte e cinque le vittime avrebbero un carnefice comune.

Le indagini al momento sono in corso per cercare di risalire all’identità dell’assassino. Ma non solo. La polizia ha anche promesso una ricompensa da 125.000 dollari per chiunque abbia informazioni che possano portare all’arresto dell’assassino, mettendo così fine alla sua scia di sangue. Ma chi è il serial killer della California?

Sotto il sole della California la caccia al serial killer di Stockton

Malgrado il primo omicidio risalga all’aprile del 2021, solo di recente tutti e cinque le uccisioni sono state collegate tra loro, giungendo alla conclusione che ci fosse un unico assassino dietro il grilletto. L’uomo, infatti, avrebbe ucciso a Stockton cinque uomini ispanici a colpi di arma da fuoco in alcune zone poco illuminate delle città. Ma non solo. La polizia ha reso noto come il modus operandi del serial killer sia risultato lo stesso anche per altri due agguati.

In quella circostanza è morta solo una delle due vittime, portando così il numero a sei. Ma potrebbe essere solo l’inizio. Dell’uomo, infatti, si sa ben poco. La polizia ha ottenuto qualche giorno fa il video di un uomo di spalle mentre cammina e che potrebbe essere proprio il serial killer che sta terrorizzando Stockton.

Fatta eccezione per la prima vittima, un uomo bianco e una donna senza fissa dimora sopravvissuta all’aggressione che non è riuscita però a vederlo in faccia, come dicevamo prima gli altri cinque uomini scelti dal serial killer di Stockton erano tutti ispanici tra i 20 e i 50 anni, un range di età importante che non restringe il campo delle future prede dell’assassino. L’unico comune denominatore al momento resta quindi l’etnia.

Alcuni degli omicidi, inoltre, sono avvenuti in un lasso di tempo abbastanza ravvicinato. L’11 agosto è stato ucciso Salvador William Debudey Jr di 43 anni, in un parcheggio buio. 19 giorni dopo è morta la vittima più giovane Jonathan Hernandez Rodriguez di 21 anni. Il 21 settembre poi il killer ha puntato Juan Cruz di 52 anni e nemmeno una settimana dopo, ha perso la vita Lorenzo Lopez di 54 anni.