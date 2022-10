“Una risposta drastica”: nuovo retroscena sull’incontro risolutore con William rifiutato da Harry

La frattura tra William ed Harry poteva essere ricucita alcuni anni fa? Un nuovo libro svela un retroscena su un possibile incontro risolutore, mai avvenuto

Si è molto parlato negli ultimi mesi della spaccatura e della gelida relazione di William ed Harry, due fratelli un tempo molto vicini ma da alcuni anni molto distanti e non soltanto dal punto di vista geografico. Che Harry si sia allontanato dalla vita reale è cosa nota ma poco si sa sulle ragioni che avrebbero portato ad un progressivo allontanamento dei due figli di Re Carlo III al punto da non rivolgersi più nemmeno la parola o, come appurato di

recente, non guardarsi nemmeno negli occhi.

Lo si è potuto notare in occasione della loro uscita, in compagnia delle rispettive mogli, dalla residenza di Balmoral per salutare i numerosi sudditi intervenuti per esprimere vicinanza e cordoglio alla famiglia reale in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta. Seppur vicini William ed Harry sono parsi a tutti estremamente distanti e si sono concentrati sulle strette di mano ed i saluti alla folla, non dialogando tra loro.

Nuovo retroscena sulla frattura tra William ed Harry: accadde nel 2019

Ebbene di recente nuovi retroscena sono emersi in merito ad episodi direttamente collegati a questa spaccatura, venuta ad innescarsi secondo ipotesi per le preoccupazioni di William sulla relazione di Harry e Meghan Markle prima del loro matrimonio reale nel 2018. Harry ha accennato una prima volta a questa distanza nel 2019 durante un’intervista concessa durante il suo tur in Sud Africa, pochi mesi prima che lui e Meghan Markle si ‘licenziassero’ dal ruolo di reali senior e decidessero di cambiare vita trasferendosi negli Stati Uniti. A Tom Bradby di ITV ha spiegato che lui e Meghan stavano “lottando” con alcune pressioni della vita come reali, rivelando anche che il legame con il fratello stava attraversando “giorni buoni e giorni cattivi”.

William ha chiesto al fratello di vedersi

Ebbene secondo quanto rivelato in un libro di nuova pubblicazione intitolato Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown William avrebbe cercato di mettersi in contatto con Harry poco dopo che quell’intervista venne trasmessa ma le cose non andarono come sperato. Il nuovo principe di Galles avrebbe voluto ricucire probabilmente la frattura e sembra che inizialmente Harry fosse aperto all’offerta per poi rifiutare di parlare con il fratello, preoccupato che la notizia del loro incontro sarebbe poi trapelata.

Perchè Harry era preoccupato e ha rifiutato l’incontro

In un estratto del libro pubblicato sul Daily Mail, l’autore Valentine Low scrive: “Il giorno dopo la messa in onda del documentario, William ha inviato un WhatsApp a suo fratello per chiedergli se poteva venire a vederlo. Inizialmente, Harry era favorevole. Poi ha parlato di nuovo con suo fratello e gli ha chiesto a chi l’avrebbe detto. William ha spiegato che avrebbe dovuto cancellare il suo programma, il che avrebbe significato dirlo alla sua segretaria privata.

A quel punto, Harry gli ha detto: Non venire. Era così preoccupato che la squadra di William potesse far trapelare la visita alla stampa che avrebbe preferito non vedere suo fratello piuttosto che rischiare che finisse sui giornali.” Il libro aggiunge che il mancato incontro faccia a faccia è stata una notizia “straziante” per le persone vicine a entrambi i fratelli. Al momento William ed Harry sembrano trovarsi in una sorta di tregua temporanea conseguente al decesso di Elisabetta ma gli esperti della casa reale sono convinti che verrà a decadere dopo la pubblicazione del libro di memorie da parte di Harry.