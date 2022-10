Belen Rodriguez non è la madre di sua figlia? | L’ipotesi folle e sconvolgente

Una storia sconvolgente sta girando da un po’ di tempo sui social, in particolare su TikTok. Una donna dice di essere la mamma biologica della figlia di Belen Rodriguez.

Si dice essere la vera madre di Luna Marì e di esse stata vittima di traffico di organi.

Solo a leggerle certe cose verrebbe da ridere e basta se non fosse che questa storia è diventata virale sui social, soprattutto su Tik Tok. Una donna, una tale Sova Tatiana, sostiene di essere la madre biologica di Luna Marì ovvero la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La ragazza si rivolge agli utenti per far puntare l’attenzione su questa notizia che ha dell’assurdo.

Luna Marì non è la figlia di Belen Rodriguez?

Secondo questa donna infatti, Luna Marì non sarebbe la figlia di Belen, ma la sua. L’argentina l’avrebbe concepita co i suoi ovociti e i suoi gameti. In che modo? E’ la stessa Sova Tatiana a dire di essere stata vittima del traffico di organi asportati illegalmente, organi che avrebbero così permesso alla Rodriguez di concepire la figlia con Antonino. Insomma una vera e pura follia, ma perché è diventata virale?

Senza farsi problemi la Sova fa addirittura i nomi di due medici che avrebbero approfittato dell’operazione fatta da lei per la rimozioni delle protesi, per sottrarle i gameti. Questi, presi quindi in maniera illegale, sarebbero stati utilizzati per la procreazione assistita. Tatiana nel video dice: “Belen Rodriguez, Luna Marì potrebbe non essere tua figlia, ma la mia”.

Insomma secondo le parole di questa donna, Belen sarebbe in ogni caso ricorsa alla procreazione assistita per avere la figlia di Antonino. Tatiana parla di questo intervento eseguito nel 2020 e ha addirittura denunciato i medici alla procura di Verona proprio per furto di gameti ed ovociti. La donna infatti sostiene di esser entrata in menopausa dopo l’intervento e proprio nove mesi dopo quell’operazione, Belen Rodriguez avrebbe dato vita alla figlia. Spiega la Sova nel filmato, che Luna sarebbe infatti nata con una fecondazione assistita.

Secondo Tatiana, a sostegno delle due parole, la bambina messa al mondo da Belen non somiglia all’argentina, ma a lei. Nel video Tatiana mostra una sua foto dia bambina accanto a quella di Luna Marì e inoltre parla del colore della pelle e degli occhi. Insomma queste somiglianze, peraltro assai comuni, sarebbero la prova del fatto che sia lei la vera madre biologica della figlia di Belen. “Sono una madre che è stata privata dei suoi figli e sto cercando di trovarli per poterli crescere tutti assieme”, chiosa la donna. Belen risponderà a queste folli accuse?