Come in un incubo: uomo si ritrova dentro il sacco da cadaveri in obitorio | Ma è ancora vivo…

Il peggiore incubo per molti è diventato realtà per un uomo, che è stato rinvenuto in un obitorio dentro un sacco da cadaveri.

Il mese scorso un uomo australiano di 55 anni è stato trovato morto in un obitorio in mezzo ad altri cadaveri. Un vero e proprio incubo, avvenuto al Rockingham General Hospital.

Secondo quanto riportato dai media locali, i parenti di Kevin Reid sarebbero stati lasciati per settimane all’oscuro delle affermazioni secondo cui il paziente sarebbe stato ritrovato morto all’interno di un sacco da cadaveri e che sarebbero stati informati solo poco prima che l’incidente finisse sulle prime pagine dei giornali. Il fratello dell’uomo ha detto che Kevin minore era un uomo gentile che non avrebbe gradito l’attenzione sulla sua morte.

Il triste destino

I parenti della vittima hanno voluto comunque elogiare lo staff medico dell’ospedale. Ecco cosa hanno dichiarato: “Hanno sempre trattato Kevin con dignità, attenzione, compassione durante la sua malattia”. Penso che, data la paura intrinseca delle persone di essere sepolte vive, questo abbia dato molto peso a questa storia sensazionale”. Jamie ha visitato l’ospedale il 5 settembre per dare l’ultimo saluto al fratello. “Io e mia madre siamo rimasti lì per mezz’ora o un’ora”, ha raccontato.

“In quel momento gli occhi di Kevin erano aperti, ma non c’era luce dietro di loro. I segni che ho visto erano molto chiari: Kevin non era più con noi”. Quella sera il signor Reid era un paziente sotto cure palliative al Rockingham General quando un’infermiera veterana si è convinta che fosse morto e ha avvisato la famiglia. Tuttavia, nessun medico era presente nel reparto per certificare formalmente che l’uomo era deceduto. Nel pomeriggio del 6 settembre, un medico che aveva in cura il signor Reid si recò all’obitorio per vedere il corpo e compilare il certificato di morte.

Secondo le prove fornite al medico legale, il dottore ha aperto la borsa per scoprire quello che sembrava essere un taglio fresco sul braccio del signor Reid, entrambe le braccia si erano mosse e gli occhi si erano aperti. “Ritengo che il sangue franco di una nuova lacerazione cutanea, la posizione del braccio e i segni oculari non siano coerenti con una persona che si trovava post mortem all’arrivo all’obitorio”, ha scritto il medico nel suo rapporto al medico legale. Jamie ha detto che il medico aveva “l’obbligo di riferire ciò che aveva visto”. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che abbia indicato di aver subito pressioni per retrodatare il certificato di morte. Se il medico è riuscito a vedere Kevin in quel momento, non può prevedere cosa sia successo ore prima, quindi è nei suoi diritti”. Sono in corso almeno due indagini separate sull’incidente.

Il medico legale sta esaminando le affermazioni di un medico secondo cui la vittima potrebbe non essere morta fino a quando non è stato messo in un sacco per cadaveri e trasferito all’obitorio. Nel frattempo, si sta indagando sul motivo per cui il decesso non è stato formalmente confermato in reparto prima che il corpo fosse trasferito all’obitorio e se il medico al centro delle esplosive affermazioni abbia subito pressioni dai suoi superiori per retrodatare il certificato di morte del signor Reid.