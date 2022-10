Guerra in Ucraina, l’Europa pensa ad un nuovo pacchetto d’aiuti | La cifra shock dei finanziamenti

Dopo la recente escalation da parte dei russi, la Commissione Europea sta lavorando a un pacchetto di aiuti per sostenere l’Ucraina.

La situazione in Ucraina continua a rimanere tesa, Vladimir Putin, infatti, sta attuando la sua “vendetta” contro Kiev per il presunto attacco terroristico al ponte che unisce la Crimea – dal 2014 sotto il controllo russo – alla Russia. Per il presidente russo si è trattato di un grave torto che mina la sua stessa stabilità al potere. Nelle scorse ore sono piombati sulla capitale ucraina e non solo 83 missili e 17 droni kamikaze. Si accertano al momento 14 morti e 97 feriti, ma non solo. Anche le infrastrutture strategiche sono state distrutte con blackout di massa, incendi ed esplosioni.

“Si tratta del secondo attacco missilistico massiccio dopo il 24 febbraio e, probabilmente, del più grande bombardamento della storia in termini di infrastrutture energetiche importanti. Ora può essere chiamato terrorismo energetico, una continuazione del terrorismo nucleare e mi riferisco alla centrale di Zaporizhzhia, continuamente bombardata dai russi”, ha detto il ministro degli Interni ucraino, Denys Monastyrskyi, come riportato dall’Ansa.

Ma se da una parte c’è chi distrugge e mette a ferro e fuoco un paese intero facendolo ripiombare brutalmente nel febbraio del 2022, dall’altra la Commissione europea in queste ora sta lavorando a un pacchetto di aiuti da fornire all’Ucraina di circa 1,5 miliardi di euro per il bilancio del prossimo anno. A dare la notizia sarebbero stati alcuni funzionari che hanno parlato con POLITICO.

L’UE a maggio ha impegnato 9 miliardi di euro nella cosiddetta assistenza macrofinanziaria all’Ucraina, ma di questi solo 6 miliardi di euro hanno ricevuto l’approvazione dei paesi membri e fino ad oggi è stato erogato solo 1 miliardo di euro. Proprio per questo, è in corso una discussione su come fornire i restanti 3 miliardi di euro.

“Finora la fornitura di aiuti a breve termine per l’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina è stata effettuata su base ad hoc”, ha dichiarato il commissario per il Bilancio dell’Unione Europea Johannes Hahn in una conferenza a Bruxelles.

Gli aiuti dell’Unione Europea

“In considerazione della continua necessità di aiuti, si potrebbe contemplare una soluzione più strutturale per un più alto grado di prevedibilità e sto lavorando con gli altri paesi membri, per supporto più strutturato, prevedibile e automatizzato almeno per il prossimo anno”, ha aggiunto ancora Hahn come riportato sempre da POLITICO.

Per Kiev, infatti, si stima un divario di bilancio di circa 3,5 miliardi di dollari al mese il prossimo anno e gli Stati Uniti si sono impegnati a coprire 1,5 miliardi di dollari al mese, chiedendo agli alleati di fare lo stesso. La Commissione sta discutendo con i ministeri dell’economia dell’UE su come fornire il giusto sostegno.

La cifra totale però, così come la quantità di sovvenzioni o prestiti, stando alle ultime indiscrezioni dei funzionari, sono ancora in fase di discussione. Le proposte potrebbero arrivare già la prossima settimana, o prima della conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina a Berlino il 25 ottobre, co-ospitata dalla presidenza tedesca del G7 e dalla Commissione. Ma resta importante capire anche quanto ancora possa aggravarsi il bilancio dell’Ucraina nel caso di ulteriori bombardamenti.