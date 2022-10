Lady D, ecco come sarebbe se fosse ancora viva | Le immagini shock

Morta a 36 anni in un drammatico incidente d’auto a Parigi, in tanti si domandano come sarebbe Lady Diana oggi se fosse ancora viva. Un artista (e avvocato) ha realizzato una speciale immagine

Ci sono artisti e personaggi iconici del mondo dello spettacolo, della politica e della nobiltà, scomparsi purtroppo troppo presto lasciando un grande vuoto tra i fan o le persone che li seguivano ed ammiravano. Da Freddy Mercury ad Amy Winehouse, da Janis Joplin a Bruce Lee, da Elvis Presley a Michael Jackson, la loro scomparsa è stata difficile da sopportare, poichè se ancora in vita avrebbero certamente regalato nuove emozioni al pubblico.

E tra i grandi deceduti prematuramente figura anche l’iconica Lady Diana, scomparsa a 36 anni compiuti da poco in un drammatico incidente d’auto avvenuto sotto il Ponte de l’Alma a Parigi. La madre di William ed Harry era uscita poco prima dall’hotel Ritz inisme al fidanzato Dodi Al Fayed e nella fuga dai paparazzi appostati fuori dalla struttura, si è verificato il terribile sinistro stradale che ha spezzato il cuore dell’intero popolo britannico.

Come sarebbe Lady Diana se fosse ancora in vita? Le foto

E sono intanti oggi a distanza di 25 anni da quel tragico giorno a domandarsi come sarebbe Diana se fosse ancora viva. Un pensiero che riguarda anche gli altri ‘big’ scomparsi troppo giovani e che in tanti immaginano qualora non fossero morti e si trovassero ancora in vita. Ebbene una persona ha cercato di ‘concretizzare’ questo pensiero creando una serie di immagini estremamente realistiche della principessa triste ma anche di altri personaggi come Heath Ledger, Kurt Cobain, John Lennon, Madonna e tanti altri mostrando come sarebbero invecchiate nel corso degli anni se non si fossero tolte la vita o se non avessero fatto ricorso alla chirurgia estetica. Lui è Alper Yesiltas, avvocato ma anche fotografo turco che si è immaginato questa trasformazione e l’ha creata utilizzando l’intelligenza artificiale e il fotoritocco.

Le parole del fotografo (e avvocato) autore del progetto

Cercando così di trovare risposta ad una curiosità condivisa da milioni di persone. E rispondendo a questo dubbio nella serie As If Nothing Happened, elaborando in digitale le foto storiche per ottenere risultati estremamente realistici e credibili. In merito al progetto ha spiegato: “Lo sviluppo della tecnologia IA mi emoziona da molto tempo con la sua possibilità di mostrare nella realtà qualsiasi cosa si possa immaginare. Quando ho cominciato a sperimentare ho capito cosa potevo fare e riflettuto su ciò che mi avrebbe reso più felice. E quindi volevo vedere di fronte a me le persone che più mi mancavano nella vita, ed ecco che è emerso questo progetto”. L’ostacolo più difficile da superare era fare in modo che le immagini fossero, per l’appunto, realistiche e non sembrassero troppo fake. Parlado di questa sfida ha aggiunto: “La cosa più difficile nel processo creativo è che l’immagine mi sembrasse ‘reale’. Il momento che mi piace di più è quando l’immagine di fronte a me risulta tanto realistica da sembrare scattata da un fotografo”.

Quali programmi ha utilizzato

Ma come ci è riuscito? Yestilas ha dovuto usare vari software, uno dei quali è un photo enchancer che sfrutta l’intelligenza artificiale chiamato Remini, oltre a programmi quali VSCO e Lightroom che vengono normalmente impiegati per il ritocco fotografico. E i risultati parlano da soli.