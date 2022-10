Mente sugli esami e si suicida prima della festa di laurea | I drammatici precedenti

Quando un ragazzo è messo sotto pressione non può mai succedere nulla di buono e può anche capitare che per delle bugie si arrivi a estremi gesti.

E’ proprio questo che è successo alla vittima di questa follia, suicida prima della festa di laurea per aver mentito. E purtroppo non è stato l’unico a farlo.

Il giovane di questa storia, come quelli delle altre simili, aveva fatto una promessa ai genitori, magari non poteva non essere all’altezza delle loro aspettative. Cosa fare quando ormai è troppo tardi per dire la verità? Quando le bugie sono diventate così enormi, quale strada prendere? Ebbene il giovane di Bologna ha preso la peggiore e purtroppo non è stato l’unico.

Si suicida per aver finto festa di laurea: i drammi simili

Ha organizzato la festa per la laurea, ma la laurea non c’è, come non ci sono stati tutti glie Sami inventati fino a quel giorno, sostituiti da bugie. Il ragazzo di 23 anni non potendo resistere alla vergogna e alla delusione per aver detto solo menzogne ai genitori, si è tolto la vita. Secondo gli inquirenti, il 23enne di Pescara, che studiava da anni all’ateneo di Bologna, si sarebbe dovuto laureare in Giurisprudenza. In realtà era molto indietro con gli esami e non era per nulla vicino alla laurea. Ai genitori raccontava di progressi e successi fino al punto di annunciare la laurea, di organizzare una festa.

Non ha retto al peso dell’imbarazzo e dell’umiliazione e, non sapendo più come fare per uscire da quell’incubo, ha deciso di mettere fine alla sua vita giovane. Il 23enne si è buttato sotto un ponte e il suo corpo è stato trovato nel fiume Reno, sotto Pontelungo, alle 7 del mattino, nel giorno in cui il ragazzo avrebbe dovuto laurearsi, almeno secondo quanto raccontava. A svelare tutto sono stati glia amici del ragazzo che hanno dovuto svelare le sue menzogne.

Non è di certo il primo a compiere un gesto così folle perché incapace di sostenere la verità di fronte ai genitori, l’insuccesso di non aver conseguito la laurea per mancanza di volontà, di interesse o di capacità. Nel 2018 ad esempio a Urbino un ragazzo si è tolto la vita, lanciandosi dalla finestra di causa sua, proprio per lo stesso motivo: doveva sostenere la tesi di laurea, ma non c’era nessuna laurea. dopo l’annuncio, la festa per la Laure immaginaria, Patrick non aveva retto il peso della menzogna decidendo di farla finita.