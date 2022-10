“Non le taglio dal ’90” | Avete mai visto la donna con le unghie più lunghe del mondo?

Una donna è appena entrata nel Guinness dei Primati per le sue strabilianti unghie da Record. Ma quanto sono lunghe?

Secondo il Guinness World Record, Diana Armstrong detiene il record per avere le unghie più lunghe del mondo.

I funzionari hanno dichiarato che le unghie della donna misurano 13 metri di lunghezza. Addirittura la lunghezza complessiva è superiore a quella di uno scuolabus! L’unghia del pollice destro è la più lunga di tutte, con una lunghezza di quasi 1,5 metri. In confronto, l’unghia più corta, quella del mignolo sinistro, è lunga 1,12 metri. La Armstrong ha raccontato di essersi fatta crescere le unghie per oltre 25 anni e di averle tagliate per l’ultima volta nel 1997, dopo aver perso la figlia Latisha, di 16 anni, a causa di un attacco d’asma.

Le unghie da record

Diana ha detto di aver sempre avuto unghie più lunghe della media, ma sua figlia la aiutava a fare la manicure ogni fine settimana: “Era l’unica che mi faceva le unghie. Le lucidava e le limitava per me”. Nel corso degli anni, la donna ha raccontato che i suoi figli hanno cercato di convincerla a tagliarsi le unghie, ma lei non l’ha mai fatto. Tuttavia, una volta rivelato il motivo ai figli, ha detto di aver ricevuto accettazione e comprensione da parte della famiglia. “Quando ci ha raccontato i retroscena, i miei sentimenti sono cambiati”, ha detto la figlia di Armstrong, Rania.

“Perché, per quanto le mancasse mia sorella, mancava anche a me. Quindi, se questo è il suo modo di tenerla stretta, lo accetto”. La Armstrong ha detto di aver lottato contro la depressione per un decennio e che farsi crescere le unghie era il suo modo di tenere nei suoi pensieri la figlia scomparsa. Rania ha detto che sua madre lavorava come parrucchiera prima di diventare una mamma casalinga dopo la morte di Tisha e si è concentrata sulla crescita delle sue unghie. Ora che hanno raggiunto una lunghezza così estrema, le unghie richiedono dalle quattro alle cinque ore per essere dipinte.

È un processo talmente laborioso che la Armstrong si fa fare le unghie solo una volta ogni quattro o cinque anni. Diana ha detto che il processo comprende 15-20 boccette di smalto e uno strumento per la lavorazione del legno per la limatura. È una sfida dipingerle da sola, quindi si avvale dell’aiuto dei suoi nipoti, che secondo lei adorano pitturare le sue unghie con motivi colorati. La donna ha detto di essere limitata in ciò che può fare con le mani e spesso usa i piedi per raccogliere i vestiti dal pavimento o per aprire il frigorifero.

Ha detto che ha anche rinunciato a guidare, perché le sue unghie lunghe lo hanno reso quasi impossibile, ma quando guidava, le sue unghie si appoggiavano fuori dal finestrino dell’auto a causa della loro lunghezza. Inoltre, tende a evitare le cerniere, che sono molto difficili da maneggiare. Ormai la detentrice del Record ha dichiarato di essersi abituata all’attenzione che attira quando è in pubblico e di essere rimasta sorpresa quando queste hanno attirato l’attenzione del Guinness World Records. Un rappresentante del Guinness World Records ha detto che durante la presentazione del certificato, la Armstrong era sopraffatta dall’emozione. Quest’ultima ha aggiunto che non ha intenzione di tagliarsi le unghie a breve.