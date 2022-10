Riconoscete questo giovanissimo conduttore? E che fine hanno fatto i Verdena? | Un tuffo nel passato

Avete riconosciuto il conduttore nell’immagine? Intervistò i Verdena qualche anno fa: ecco che fine ha fatto la famosissima band…

I volti che siamo abituati a vedere in televisione sono spesso frutto di una lunga e brillante carriera, iniziata diversi anni addietro, quando erano a stento riconoscibili rispetto ad oggi. Oggi facciamo con voi un tuffo nel passato, riproponendovi un’intervista di un noto conduttore ad una famosa band musicale…

L’uomo nell’immagine è proprio il presentatore che, ai più avvezzi al mondo dello spettacolo, sicuramente avrà comunicato subito qualcosa. Ai tempi, si occupava proprio di intervistare giovani promesse della musica su canali come VIVA e All Music.

Negli anni poi, grazie alla sua verve e al suo indiscusso talento, ha fatto talmente tantissima strada ed è arrivato a condurre il talent show X Factor, sulla rete Sky. Solo dopo diversi anni dopo abbandonò il format per dedicarsi ad un programma tutto suo.

Avete capito, vero? Parliamo del mitico Alessandro Cattelan! I capelli a spina e le mèche lo rendono molto diverso da come siamo abituati a vederlo, tuttavia…. dobbiamo ammettere che è davvero inconfondibile!

Ricordate i Verdena? Ecco come sono oggi dopo l’intervista del noto conduttore

Se Cattelan è decisamente ben noto agli appassionati di televisione, i Verdena sono più “di nicchia” e conosciuti da un pubblico più specifico e amante del genere. Siete curiosi di sapere che aspetto hanno e cosa fanno oggi? Scorri in basso per saperne di più…

I Verdena sono noti a tutti come gruppo musicale rock italiano: si sono uniti nel lontano 1995 ad opera di due fratelli, Alberto Ferrari (voce e chitarra) e Luca Ferrari (batteria). Dopodichè, si sono aggiunti alla band anche Roberta Sammarelli (bassista) e Fidel Fogaroli (tastierista).

La band ha sfornato dischi che sono stati un successo dopo l’altro: basti pensare a titoli come Solo un grande sasso, il suicidio dei samurai, Requiem, Wow ed Endkadenz. Dall’ultimo disco, nel 2014, è arrivato però soltanto un EP.

Proprio quest’anno, nello specifico il 9 giugno, la band ha pubblicato sui suoi canali social la copertina del loro nuovo disco: Volevo Magia. Ha inoltre reso noti i titoli delle 13 tracce del loro nuovo lavoro.

Il 23 settembre, poi è uscito finalmente il nuovo disco e nei prossimi mesi la band sarà impegnata in uno dei loro numerosi tour in giro per il mondo.