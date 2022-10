Rifiuta di stare in webcam durante il turno di lavoro, impiegata licenziata si prende la rivincita in tribunale

Una giovane impiegata è stata licenziata dopo aver rifiutato di essere monitorata via webcam durante il turno di lavoro. Dopo il ricorso in tribunale, l’azienda è stata costretta a pagare i danni all’ex dipendente.

Ci sono volte in cui è necessario fare valere i propri diritti e andare allo scontro con i propri datori di lavoro affinché i diritti sacrosanti del lavoratore vengano rispettati. Molte volte, infatti, per timore di perdere il lavoro e di farsi terra bruciata nel settore lavorativo di competenza, i dipendenti sono disposti ad accettare compromessi che vanno contro i propri diritti e la propria persona.

Quanto accaduto ad una giovane lavoratrice olandese dimostra però che conoscere i propri diritti e farli rispettare può essere utile non solo a sé stessi ma anche a tutta la categoria lavorativa. La ragazza è stata assunta nel 2019 dalla multinazionale Chetu.inc ed ha lavorato per oltre un anno e mezzo in Florida, guadagnando in media 70mila dollari all’anno. Il suo rendimento lavorativo era ottimale, ma l’azienda ad un certo punto l’ha inserita in un corso di formazione mirato alla correzione dei comportamenti e del modo di proporre il prodotto.

Per controllare l’operato della dipendente le è stato chiesto di lavorare con la webcam accesa durante tutte e nove le ore di lavoro giornaliere. La richiesta è apparsa ingiusta alla ragazza, la quale ha rifiutato di accendere la webcam durante tutto il turno di lavoro spiegando: “Non mi sento a mio agio ad essere monitorata 9 ore al giorno da una camera. E’ un’invasione della mia privacy e mi fa sentire molto a disagio. Questa è la ragione per cui la mia webcam non è accesa. Potete controllare le mie attività dal mio laptop e condividerò il mio schermo”.

Impiegata licenziata per non aver acceso la webcam: si è presa la rivincità in tribunale

Dopo aver manifestato il proprio dissenso e spiegato le ragioni del rifiuto a farsi osservare 9 ore al giorno, l’impiegata è stata licenziata in tronco dall’azienda. Infuriata per l’ingiustizia subita, la giovane dipendente licenziata ha fatto ricorso in tribunale contro l’azienda per essere stata licenziata senza giusta causa. A giudicare il caso è stato il tribunale di Zeeland-West Brabant, a Tilburg, e i magistrati hanno dato ragione all’impiegata appena licenziata.

Nelle motivazioni si legge: “Le motivazioni del licenziamento non sono state rese sufficientemente chiare all’impiegata. In aggiunta, non ci sono prove evidenti di rifiuto del lavoro, inoltre non c’erano delle istruzioni ragionevoli da seguire. L’obbligo di tenere la webcam accessa va contro i diritti del lavoratore e viola la sua privacy”.

I giudici hanno sottolineato come la richiesta dell’azienda vada contro l’articolo 8 della Convenzione Europea sui diritti umani, nella quale vengono indicate delle condizioni stringenti sull’osservazione degli impiegati.

Dopo aver motivato la decisione in favore dell’impiegata, la corte olandese ha costretto l’azienda al pagamento di 2.700 euro di salario non corrisposto, di 8.375 euro per licenziamento ingiustificato, 9.500 euro per assistenza alla transizione del lavoratore e 50.000 euro per danni morali arrecati all’ex dipedente.