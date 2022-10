“Sono un figlio di p…” | Futuro fuori dalla casa per due vipponi? Macché…

E’ sbocciato un nuovo amore nella Casa del GF Vip? Numerose le ipotesi dei fan, ma a chiarire ogni dubbio è il diretto interessato…

La Casa del Grande Fratello Vip continua ad essere oggetto di grandi curiosità e, soprattutto, polemiche. Il caso di Marco Bellavia, infatti, ha scosso tutta l’Italia e i Vipponi ne hanno fortemente pagato le spese: a partire dalla squalifica di Ginevra Lamborghini fino all’eliminazione di Giovanni Ciacci. Ma cosa sta accadendo ora nella Casa?

Nonostante il forte scossone delle ultime puntante, la vita all’interno della porta rossa procede tra alti e bassi. Litigi, confronti e discussioni continuano ad instaurarsi tra i concorrenti. In particolare, una confessione ha lasciato interdetti i telespettatori.

Prima che venisse squalificata, infatti, Ginevra Lamborghini pareva avesse instaurato un bel feeling con l’hair stylist Antonino Spinalbese: non a caso, molti fan e gli stessi inquilini hanno subito pensato che potesse nascere del tenero.

A chiarire ogni dubbio è stato proprio Spinalbese, in una conversazione a cuore aperto con Cristina Quaranta…

Due Vipponi si frequenteranno al di fuori della Casa? Ecco la verità

Il futuro dei Gintonic, come sono stati simpaticamente battezzati dai fan, potrebbe essere troncato sul nascere: le parole che Antonino ha riservato alla Lamborghini non sono state esattamente quelle che ci si aspettava. Ecco cosa ha rivelato a Cristina Quaranta qualche giorno fa a Cristina Quaranta…

L’hair stylist non ha fatto mistero del suo amore per il sesso femminile. Le sue parole sono state riportate dalla pagina La Velenosa: “Io vivo per le donne dico davvero. Ho proprio questo amore per le donne. E non parlo di atti o cose fisiche. Ma anche dello svegliarsi accanto ad una donna, questo mi svolta tutta la giornata”.

Inoltre ha rivelato alla Quaranta la speranza vedere nuovi ingressi nella Casa, soprattutto al femminile: “Speriamo che facciano entrare qualcuna. Magari arriverà presto una ragazza. La mia adrenalina la vedrai quando entreranno le nuove”.

Cristina, dal canto suo, ha subito tirato in ballo la sua (ipotetica) ex fiamma: “Vabbè tu qui avevi Ginevra. Con lei non poteva nascere qualcosa nel tempo secondo te? Secondo me avreste potuto fidati di me dai“.

Le parole di Spinalbese hanno sconvolto tutti, oltre che scoraggiato chi li voleva insieme dal primo momento: “No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia”.

Vedendo la sua interlocutrice dubbiosa, il Vippone ha chiarito di aver semplicemente messo Ginevra: “Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla”.

Antonino, infatti, è un uomo di principi e ha così motivato la sua “strategia”: “Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito”.