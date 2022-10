“Ammazzata e sotterrata” | Minacce shock del marito al noto volto tv

La conduttrice ed opinionista ha reso note le minacce che l’ex marito le faceva, coinvolgendo anche la loro bambina: ecco i dettagli

Un vero e proprio incubo quello vissuto da una nota protagonista del palinsesto Mediaset: la conduttrice ha dovuto citare in giudizio il suo ormai ex marito a seguito di serie minacce a lei e alla loro figlia. Una situazione che la ha reso la vita impossibile fino a questo momento, in cui ha scelto di reagire e raccontare ogni cosa…

La biondissima opinionista è tornata alla ribalta qualche anno fa, partecipando al Grande Fratello Vip e, già in quell’occasione, la gelosia di suo marito diede modo di far parlare i telespettatori.

La donna, infatti, si avvicinò al giovane Andrea Denver ma entrambi chiarirono subito che si trattasse di un’amicizia senza malizia. Proprio per la sua estrema sincerità e saggezza, venne scelta come opinionista del reality nell’edizione successiva, accanto alla vulcanica Sonia Bruganelli.

Ebbene sì, la protagonista di questa assurda vicenda è proprio Adriana Volpe.

Minacce e paura: ecco cosa ha vissuto la conduttrice negli ultimi tempi

La conduttrice ha raccontato proprio ieri i dettagli di quanto ha vissuto negli ultimi tempi nel suo esame nell’aula della quinta sezione penale. A riportare le sue dichiarazioni in aula, tra un’interruzione e l’altra per via della voce rotta dal pianto nel ripercorrere quei momenti, è il sito Dagospia.

Ciò che ha spinto la Volpe a denunciare Roberto Parli è stato il coinvolgimento della loro bambina, oggi undicenne. Talmente era spaventata che la conduttrice nascondeva i numeri d’emergenza in caso di rapimento nei calzini della piccola.

L’uomo, infatti, minacciò spesso la figlia di mandare i ladri in casa a portarla via ma, in particolar modo, un episodio fece scattare l’ira della Volpe: Parli portò la bambina in settimana bianca in Svizzera e si rifiutò poi di farla vedere alla madre.

Per non parlare degli insulti che le rivolgeva in presenza della loro figlia. Ecco le dichiarazioni, riportate sempre da Dagospia: “Ho vissuto nel panico, mio marito non era più l’uomo che avevo conosciuto. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili, anche in presenza della bambina. Mi diceva “ti rovino, ti distruggo”.

Nel 2019, la situazione sprofondò ulteriormente in quanto Parli iniziò ad abusare di psicofarmaci e acol e, nonostante Adriana tentò di aiutarlo a superare quel momento buio, fu tutto inutile.

Quando partecipò al GF, la situazione peggiorò ulteriormente: “Insultava i miei, parlava male di me agli amici, metteva in giro voci per denigrarmi, a mia figlia, diceva che mi avrebbe ammazzato e sotterrato”.

I danni che Parli provocò alla famiglia sarebbero stati anche di natura economica: “Prelevava denaro dal mio conto, 22 mila euro in un mese. Nei mesi successivi lui mi ha detto che era entrato in un tunnel, aveva perso soldi investendo online. Sono uscita volontariamente dal Gf ma per tutto il 2021 abbiamo vissuto momenti di panico”.