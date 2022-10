Anche Meghan e Harry all’incoronazione di Carlo III? | La data scelta scatena polemiche

I rapporti tra i Sussex e il resto della Famiglia Reale continuano ad essere piuttosto tesi, nonostante gli ultimi eventi abbiano portato Harry e Meghan ad un riavvicinamento a Buckingham Palace.

Tuttavia, nonostante le frizioni non siano affatto sparite, sembra proprio che anche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle riceveranno un invito all’incoronazione di re Carlo III, che avverrà il 6 maggio 2023 nell’Abbazia di Westminster davanti a 2.000 invitati. In molti si stanno chiedendo il motivo che spinge la Famiglia Reale a continuare a ‘tenere dentro’ Meghan e Harry nonostante i rapporti con i Sussex siano a dir poco logori.

La notizia di un probabile invito per Meghan e Harry è stata diffusa dalla giornalista ed ex concorrente di reality Kinsey Schofield, molto informata sulle vicende che riguardano la Famiglia Reale.

“In qualche modo continuano a ricevere inviti nonostante il loro comportamento distruttivo”, afferma la giornalista.

La spaccatura tra i Sussex e la Famiglia Reale

Come noto, la spaccatura tra la coppia e il resto della Firm è nata nel 2020 con la decisione dei Sussex di rinunciare ai propri titoli reali e trasferirsi in California, precisamente a Montecito, per cominciare una nuova vita finanziariamente indipendente da Buckingham Palace.

In questi due anni e mezzo non sono mancate le frecciate di Meghan e Harry all’indirizzo della Royal Family. Ha fatto scalpore soprattutto l’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, dove entrambi parlavano di razzismo all’interno del Palazzo. Dichiarazioni che hanno ulteriormente allontanato Meghan e Harry dagli altri reali.

La Famiglia Reale, dal canto suo, ha fatto più volte capire il proprio fastidio nei loro confronti. Basti pensare che a Meghan e Harry è stato negato l’accesso al balcone di Buckingham Palace in occasione del Giubileo di platino; inoltre, l’accoglienza di Carlo e William nei confronti della coppia è stata a dir poco fredda, anche se per i funerali della regina Elisabetta il clima è parso più disteso.

Tuttavia, lo scorso settembre la coppia è stata relegata in fondo sul sito ufficiale della famiglia reale: Meghan e Harry, che prima si trovavano molto più in alto, ora sono ‘retrocessi’ nei bassifondi assieme al principe Andrea.

L’incoronazione di re Carlo III coincide con una data: affronto a Meghan e Harry?

La data dell’incoronazione di re Carlo è stata annunciata ieri sera: dovrebbe trattarsi di una cerimonia più conservatrice rispetto all’incoronazione di Elisabetta nel 1953, ma sfarzo e splendore non potranno ovviamente mancare.

Come annunciato da Buckingham Palace, la cerimonia di incoronazione si svolgerà presso l’Abbazia di Westminster, a Londra, e sarà condotta dall’arcivescovo di Canterbury.

Tuttavia, la data scelta non è esente da polemiche: la cerimonia coinciderà con il quarto compleanno di Archie, il primogenito di Meghan e Harry. Secondo qualcuno si tratta dell’ennesimo affronto ai Sussex.