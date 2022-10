La zucca più pesante degli Stati Uniti fa 1161 chili | Ma il record mondiale è in Italia: quanto pesa?

Nella giornata di lunedì 10 ottobre un insegnante di orticoltura del Minnesota ha stabilito un nuovo record negli Stati Uniti per la zucca più pesante.

Travis Gienger, che vive ad Anoka, nel Minnesota, è riuscito infatti a coltivare una zucca gigante del peso di 2.560 libbre, pari a circa 1.161 chili. Si tratta di un nuovo record negli USA, dimostrato durante il Pumpkin Festival, che si tiene ogni anno nella zona settentrionale della California e vede come protagoniste proprio le zucche.

“Il Minnesota ha un ottimo semestre, ma la primavera dalle nostre parti è davvero, davvero dura“, ha detto Gienger al New York Post, facendo sostanzialmente capire che in quei luoghi è davvero un’impresa riuscire ad avere una zucca di quelle proporzioni.

“È come vincere il Tour de France su una sola grande ruota. Si può solo sperare, ma è andata bene”, ha aggiunto Travis Gienger.

L’uomo si è portato dietro la zucca dal Minnesota fino in California, guidando per 35 ore pur di vedere il suo duro lavoro ripagato al 49° Campionato del mondo Pumpkin Weigh-Off a Half Moon Bay, a sud di San Francisco.

Ma il record mondiale è ancora in Italia

“Pensate che guidare in una tempesta di neve sia brutto? Provate a guidare con una di queste cose”, ha poi scherzato Gienger.

L’orticoltore, che ha vinto lo stesso concorso nel 2020, ha battuto un record stabilito la scorsa settimana a New York, dove un coltivatore si è presentato con un’enorme zucca del peso di 2.554 libbre, vale a dire 1.158 chili.

Tuttavia, come ha ricordato anche il NY Post, il record mondiale è ancora in Italia. Un coltivatore ‘nostrano’ detiene infatti il primato assoluto per la zucca più pesante: stando al Guinness World Records, nel 2021 nel nostro Paese è stata misurata la zucca più pesante di sempre, con ben 1.225,60 chili.

Una soddisfazione enorme per Stefano Cutrupi, che è riuscito a battere il precedente record stabilito in Belgio di circa 35,5 chili. La zucca è cresciuta al ritmo di 25 chili al giorno, come ha spiegato lo stesso Cutrupi a TgCom24.

Il coltivatore non si è reso subito conto che quella zucca poteva davvero ambire a diventare la più pesante al mondo.

“Sono bastati in tutto 6 mesi, contando il giorno 1 a partire da quando è germinato il seme”, ha detto Stefano Cutrupi, che ha poi spiegato il procedimento.

“Tieni conto che intorno al 60°-65° giorno vengono scelti e impollinati a mano solo 2 fiori, che saranno quelli che cresceranno i frutti, di cui solo al più promettente verrà consentito di svilupparsi – le sue parole – Poi occorre lasciare che l’ortaggio cresca utilizzando la giusta fertirrigazione, dandogli il necessario spazio e sollevandolo dal terreno con una tavola di legno coperta da tessuto non tessuto e sabbia per far sì che non rimanga a contatto con il terreno e possa rovinarsi”.