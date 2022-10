Miss Ucraina e Miss Russia nella stessa stanza per un concorso | Le cose vanno peggio del previsto

Una svista avvenuta ad un concorso di bellezza rischiava di diventare un vero e proprio incidente diplomatico.

É successo in Indonesia, dopo tra qualche giorno si terrà un celebre concorso di bellezza. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

Infatti, le concorrenti provenienti dalla Russia e dall’Ucraina ad alloggeranno nella stessa stanza. Tutti gli abbinamenti sono stati annunciati poche ore fa in un video live condiviso sulla pagina Facebook ufficiale del concorso. Quindi Miss Grand Ucraina, Olga Vasyliv, e Miss Russia, Ekaterina Astashenkova, saranno accoppiate assieme per intere settimane.

Un concorso diplomatico

Il programma di Miss Grand International 2022 prevede l’arrivo delle concorrenti in Indonesia, dove si svolgerà il concorso di quest’anno. Le attività legate al concorso si protrarranno fino alla fine del mese.

“Stop alla guerra e alla violenza” è il messaggio chiave della campagna di Miss Grand International, secondo il suo sito web. Il tema sembra essere stato adottato già prima dell’inizio della guerra tra Russia e Ucraina. Sul web si legge anche quanto segue: “Miss Grand International è un concorso di bellezza internazionale che promuove la conoscenza e la comprensione dell’umanità per fare una campagna per fermare la guerra e la violenza“. Abbiamo cercato di essere la voce della pace nel mondo. Ogni anno cerchiamo di lanciare un messaggio per dare amore e pace al mondo. Questo attraverso la trasmissione dei discorsi finaliste allo spettacolo finale del concorso di bellezza Miss Grand International.

“E ogni anno, quando c’è la possibilità, la vincitrice che detiene il titolo di Miss Grand International deve viaggiare per continuare la missione di resistenza e fermare la guerra e la violenza in tutte le forme secondo la campagna ‘Stop the War and Violence’ del nostro concorso”. Il messaggio, in particolare, compare accanto all’immagine di una persona che tiene in mano la bandiera dell’Ucraina. Mentre il punto di vista della Astashenkov sulla guerra in Ucraina non è stato immediatamente evidente sui suoi social media, la Vasyliv ha espresso chiaramente il suo pensiero sul conflitto. In un post su Instagram, ha espresso la sua felicità per la possibilità di recarsi in Indonesia per partecipare alla competizione di quest’anno, nonostante le difficoltà che la guerra comporta.

“A causa dell’invasione del nostro Paese, noi ucraini abbiamo perso l’opportunità di viaggiare liberamente per il mondo”, ha scritto la ragazza, secondo una traduzione in inglese. “È diventato difficile per noi lasciare la nostra patria. Gli aeroporti sono chiusi e le riprese sono vietate nelle stazioni ferroviarie e nei pressi di tutte le istituzioni importanti per lo Stato”. Tuttavia, nonostante gli ostacoli e i tre giorni di viaggio, io vado! Indonesia, sto arrivando! So che sarà un’avventura emozionante e che mostrerò ancora una volta al mondo la nostra invincibilità e la bellezza ucraina”.