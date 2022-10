Pena di morte per non voler lasciare casa propria | Il dramma di chi si oppone al progetto Neom

La città del futuro mette le radici nel suo passato più recente. Tre uomini stanno rischiano la pena di morte per non voler lasciare casa propria a causa del progetto NEOM.

L’Arabia Saudita corre veloce e c’è stato anche chi l’ha definita la terra del “nuovo Rinascimento” promosso dal principe ereditario Bin Salman che ha in mente grandi cose per il proprio Paese; una di queste è il progetto NEOM. Si tratta di una vera e propria visione da un trilione di dollari, volta a ripensare la città in un’ottica più green e proiettata verso il futuro, anche di quelli più distopici.

Il progetto NEOM, infatti, nasce con l’intento di ripensare la vita urbana preservando la natura, tanto da essere stata già definita la città del futuro. Parlando di NEOM, il principe ereditario ha detto che si tratta di “un progetto di costruzione iconico e senza tempo come le Piramidi d’Egitto”. La nuova città sarà caratterizzata da una linea di grattacieli lunga 75 miglia, superando perfino l’Empire State Building. Ma non solo.

Proprio perché lo scopo principale del progetto è salvaguardare la natura, la città sarà alimentata da energia rinnovabile e quasi del tutto priva di strade, automobili ed emissioni. Nel bel mezzo del deserto, tra treni ad alta velocità che passano sotto gli edifici e un porto turistico con le barche, verranno ospitate cinque milioni di persone per far fronte al sovraffollamento dell’Arabia Saudita nei prossimi anni.

Eppure, la città del futuro mette le radici nel suo passato più recente. Non tutti, infatti, sono entusiasti del progetto NEOM e c’è anche chi sta rischiando la pena di morte per essersi opposto.

NEOM, ovvero la 1984 del futuro

Stando alle dichiarazioni di un gruppo per i diritti umani con sede nel Regno Unito, l’Arabia Saudita ha condannato a morte tre uomini indigeni per essersi rifiutati di lasciare le loro case per far posto alla nuova città futuristica di NEOM. I tre membri della tribù Howeitat sono stati condannati a morte dai tribunali speciali dell’Arabia Saudita lo scorso 2 ottobre, dopo esser stati arrestati per la prima volta nel 2020.

All’epoca i tre uomini avevano protestato contro lo sfratto dalla loro terra natale, che ospiterà proprio NEOM. Come riportato da VICE, ALQST, un gruppo indipendente di monitoraggio dei diritti umani in Arabia Saudita, ha riferito che Shadli, Attaullah e Ibrahim al-Howeitat – della tribù Howeitat Nella provincia settentrionale di Tabuk – sono stati condannati a morte all’inizio di questo mese da un tribunale penale saudita.

A settembre, altre persone Howeiti sono state condannate a 50 anni di carcere dallo stesso tribunale penale che si occupa di casi legati al terrorismo, la cui funzione primaria, però, è accusare attivisti per i diritti umani e dissidenti di tutta l’Arabia Saudita. Ma non solo. Il fratello dei tre condannati a morte, Abdul Rahim al-Howeitat, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dalle forze speciali saudite nell’aprile 2020 proprio per aver criticato lo sgombero coatto sui social, accusando l’Arabia Saudita di “terrorismo di Stato”.

Howeitat è diventato una figura di spicco in Arabia Saudita per la sua netta opposizione al NEOM, rifiutandosi di rinunciare alla sua terra. Il governo saudita ha descritto la morte dell’attivista come il risultato di una sparatoria con le forze di polizia che hanno dovuto, “neutralizzarlo” dopo essersi barricato in casa lanciando bottiglie molotov. Una cosa è certa però: NEOM nasce sotto il segno del sangue.